Sin Frigerio asumió la nueva conducción

ste sábado asumieron las nuevas autoridades del PRO en la provincia de Entre Ríos. El acto de asunción se celebró en Villaguay, donde la ausencia de Rogelio Frigerio no pasó desapercibida. El ex ministro del Interior del macrismo no acompañó a su delfín, Eduardo Caminal, que fue ungido como el nuevo presidente del partido.

Este sábado asumimos las nuevas autoridades del PRO Entre Ríos, con el compromiso de fortalecer nuestro espacio en base al dialogo y el consenso con todos los que compartan nuestros valores. #Libertad #República #PropiedadPrivada #Institucionalidad #Democracia pic.twitter.com/VS0HtnB1yU — Edu Caminal (@CaminalEdu) December 12, 2020

El PRO entrerriano se reunió en Villaguay

Frigerio no pudo generar el consenso necesario dentro del partido en la provincia, lo que hubiese evitado las elecciones internas que finalmente se celebraron. No obstante, sorprendió su ausencia ya que Eduardo Caminal es de su 'riñón' dentro del partido.



