El vice de Concepción del Uruguay dio positivo

l viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Vales, fue diagnosticado como caso positivo de Covid-19. En este marco, señaló que se encuentra bien, con un "cuadro de neumonía asociado a la enfermedad".



"Quiero contarles por este medio que me han confirmado el diagnóstico positivo de Covid-19. Me siento bien, presento un cuadro de neumonía asociado a la enfermedad, me encuentro aislado, cumpliendo con todas las indicaciones médico sanitarias. Mi familia se encuentra en perfecto estado de salud, y cumpliendo también con el aislamiento establecido", informó Vales.

Asimismo, señaló que "quienes tenemos la responsabilidad indelegable de cumplir un servicio público, el contagio es una posibilidad siempre latente. En el día de ayer (por este martes) el COES Provincial reclasificó a nuestra ciudad como zona con transmisión comunitaria sostenida. Concepción del Uruguay se suma a Paraná, Gualeguaychú y Concordia como las cuatro localidades Entrerrianas que se encuentran con dicha clasificación, por lo que debemos extremar los cuidados".

"Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer y reconocer al personal de salud que desde hace meses viene poniendo todo su compromiso y esfuerzo al servicio de garantizar el bienestar de toda la población", señaló y agregó que trabajará de forma remota desde su aislamiento.