Culpan a padres y acusan a una médica

E

n un audio de whatsapp se destapó la polémica sobre los paranaenses que este miércoles fueron denunciados penalmente por la ciudad de Bariloche por haber ingresado a la ‘burbuja’ fraguando los resultados del test de Coronavirus, apoyados presuntamente por una profesional, indispensable para tener acceso a la misma. En el audio, que se viralizó, se conoció el parecer de uno de los padres que acusó a algunos de sus pares de “irresponsables”.

“Hipócrita no soy, tengo un enorme cariño. Fue una enorme irresponsabilidad y falta de respeto, no solamente para los hijos sino para el resto de nuestros hijos, haber subido a vuestros hijos (al micro) y no haber tenido la altura moral como padres de decirles ‘lo siento hijo’”, acusa en el audio el padre indignado, quien señala, además, que “el pacto era, que si salían positivos debían quedarse”

“No estuvieron a la altura de las circunstancias de decirles ‘Ustedes no pueden viajar’, ese era el pacto”

El relato del ‘indignado’ continuó. “Luego hicieron un test rápido avalado por una profesional que lo va a pagar, si mi hijo sale también positivo mañana”, advirtió, y añadió que “toda la escuela ya está enterada y es vox populi que no solamente le arruinaron la salud al resto de los compañeros cuando tenían un PCR positivo y decidieron buscar un artilugio como para dar negativa, más si sabían que tenían con anterioridad esta enfermedad”

De los 60 del contingente, 40 dieron positivo por PCR, no en test rápido, además de una médica y un cocinero



“Los padres son los responsables, no culpo a los chicos, los chicos estaban desesperados por viajar”

El audio, que tiene una extensión de 3:04 minutos, contiene una descripción específica de los hechos que llevaron a las consecuencias que hoy se conocen. Y los culpables, aunque no son mencionados, tienen nombre y apellido para el ‘indignado’.

Lo que dice el archivo Diciembre, 2020 Demandarán a paranaenses que viajaron contagiados

“Yo soy políticamente correcto, pero tiene un límite. Padres, a los 7, no tuvieron huevos, los quiero mucho, los conozco, son 6 o 7, no tuvieron la responsabilidad del caso y nos embarcaron en esta locura a todos -acusó-. Son 40 los positivos en Buenos Aires, de los 60, y acá está cayendo como moscas y mañana van a aparecer muchos más”.

“Si mi hijo da positivo, además, me cagaron la posibilidad de disfrutar una Navidad, un año nuevo con mi familia que vinieron de Buenos Aires, que vinieron de Santa Fe, porque tengo que mantenerme aislado, a mí y a mis hijos. Además, mi hijo es asmático y yo pagué un PCR”.

Y la despedida, también, es por demás de elocuente. “Lo siento mucho, ha sido una falta de respeto que han tenido al resto del grupo. Que tengan un buen año, a mí me lo cagaron, no me puedo reunir”, concluyó.