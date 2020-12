Fuerte cruce entre Cresto y un fiscal que ordenó desalojo de tierras

E

l presidente del Consejo Departamental del PJ Concordia, Juan Carlos Cresto, intervino en un operativo de desalojo llevado a cabo por la Guardia Urbana en un predio sobre calle Dr. Florenza. Allí criticó a la gestión del actual intendente, Alfredo Francolini y se expresó en defensa de los vecinos que ocuparon un espacio verde de utilidad pública.



Tras el operativo, el fiscal Francisco Azcué detalló que “era una familia que puso una casilla para alojarse, pero anteriormente en ese mismo terreno había más familias que luego se retiraron” y, ante la intervención de Cresto, manifestó que lo ocurrido se trataba de un delito y “si alguien se interpone en un desalojo, será detenido”.

Al día siguiente, según publicó El Entre Ríos, el presidente del PJ Concordia emitió un comunicado en el que defiende su accionar y cargó contra el fiscal y el municipio por haber ordenado el desalojo.

“No estoy cometiendo ningún acto demagógico, no se equivoque Sr. Fiscal, nunca fui un demagogo, menos ahora. Tampoco me estoy interponiendo a un desalojo, simplemente he sido convocado por los vecinos como Presidente del Partido Justicialista. Concurrí al lugar a pedirle al poder ejecutivo que retire la denuncia, y que resuelva el problema con un decreto ad referendum del concejo deliberante”, comenzó diciendo Cresto en el comunicado.

“Soy una persona coherente entre lo que pienso y lo que hago. Usted como parte del poder del Estado tiene la obligación de saber que este debe asegurar una vivienda digna, en especial a los sectores con escasos recursos”, afirmó el ex intendente de Concordia.

En ese sentido, aseguró que “la justicia no se aplica con violencia y atropello, ni amenazas de meter preso; sino que quienes conforman la misma tienen el deber de llegar a los acuerdos necesarios para dar soluciones idóneas a los ciudadanos, y en especial a estas familias. El poder judicial, que está conformado también por empleados públicos, debe estar al servicio de la comunidad, como así también el poder ejecutivo y legislativo”.





Cresto calificó lo ocurrido como “un acto de insensibilidad”, detallando que se deja “cinco familias, con más de quince criaturas en la calle, en vísperas de Navidad, casi al final de un año que ha sido terrible, y aún más grave para los más vulnerables”.

“Este hecho aberrante se produce de manera injusta y violenta. Dañando sus pocas pertenencias, se hace a la fuerza; con total indiferencia al padecimiento de estas familias que tuvieron que sacar a los niños de la casa precaria para que no sean espectadores de semejante acto inhumano”, agregó.

“No se puede tratar como a un delincuente, a quien se encuentra en un estado de necesidad”, aseguró Cresto.



“Quiero decirle que como Presidente del Partido Justicialista –continuó diciendo Cresto– tengo el deber de no permitir, ni avalar, que nadie usurpe un terreno privado. Las veces que estuve al frente del Municipio jamás fui un obstáculo para la justicia, al contrario, siempre estuve a disposición de la misma. Este inconveniente con los terrenos municipales, que fueron ocupados por cinco familias, se hubiera resuelto si los tres poderes del estado (bien pagos) se hubieran puesto de acuerdo para resolver el problema estos humildes ciudadanos”.





En ese sentido, afirmó que “los tiempos del Concejo deliberante y del Ejecutivo, no son los mismos que los de estas familias que buscan desesperadamente un pedazo de tierra para hacer su pequeña vivienda, para protección de sus hijos. Ellos no son delincuentes”.

“No amenace, no le tenga miedo a las usurpaciones, la gente humilde no usurpa terrenos privados, ocupa terrenos del estado abandonados por este. En Concordia nunca se metió preso a nadie por usurpar terrenos; o no usurparon o ustedes no actuaron”, aseguró Cresto.

Sobre el final del comunicado, el presidente del PJ Concordia le afirmó a Azcué: “Si usted considera que debe meterme preso que no le tiemble el pulso”. Así también solicitó a los funcionarios “mayor celeridad y capacidad de resolución para que esto no vuelva a ocurrir”.

En una breve línea agregada al final del texto, Cresto afirmó: Al Sr. Fiscal le pido que al momento de brindar por el advenimiento del niño Jesús junto a su familia, recuerde que por su proceder apresurado ha dejado 15 niños que pasaran una Navidad triste.