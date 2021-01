Médico renunció a la guardia cansado de la irresponsabilidad

M

arcelo Lemus trabajaba en la guardia del Hospital San José, de la ciudad homónima en el departamento Colón, hasta ayer que estalló y decidió renunciar argumentando su decisión en un video que se replicó en las redes.



“Acabo de renunciar a la guardia, se lo acabo de comunicar al director”, expresa Lemus en el video, mientras reflexiona por la situación que vive su ciudad y su región.





“Esto se está convirtiendo en un lío, que va a terminar en un caos si la gente no entiende que si no nos cuidamos entre todos – advierte-, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor”.



“Desde las 8 de la mañana hemos visto alrededor de 12 pacientes con signos de Covid, más las urgencias, más la necesidad de atender toda la población de San José que es el único medio que tiene de atención público, donde hoy la mayoría de la población no tiene cobertura social y acude al hospital”, señala en el inicio del relato el galeno.

La ciudad de Colón y San José tuvieron un pico de casos en el inicio de la pandemia, en el mes de junio, y luego, con un estricto aislamiento, lograron cortar el avance de contagios y mantenerse en un número muy bajo durante los meses posteriores. Pero la realidad, según indica Lemus, parece haber cambiado.





El Hospital San José donde se desempañaba el profesional que dimitió al servicio de guardia.

No obstante, Lemus, que se desempeñaba 'part time' en el efector público sanjosesino, lamentó la falta de consciencia en la población, que pese a que “han muerto cantidad de médicos, enfermeras, mucamas, personal relacionado con la salud por dar todo para que ahora dejen de cuidarse en el peor momento”, mientras apuntó a “la irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no sabe qué hacer con la pandemia, así no se puede trabajar”.



“Ya empezó el gobierno a restringir nuevamente, la gente se sigue juntando, no tienen consciencia de lo que está de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada”, insistió, y agregó: “Yo soy uno de los tantos, no voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es serio y es grave”.



Por último, el profesional reflexionó: “Quizá como yo haya muchos, quizá otros tantos no quieran decirlo. Yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre”.