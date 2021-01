L

uego de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, este viernes, el gobernador Gustavo Bordet afirmó que “es una responsabilidad el hecho de vacunar”, y dijo que “la vacuna es muy necesaria y no tiene ningún efecto adverso, por lo menos en mi caso no lo he tenido, y es muy necesario poder llegar con la campaña de vacunación al mayor universo posible en la provincia, pero no es suficiente”.

“Hoy la única forma que tenemos de evitar contagios es teniendo distanciamiento social, no yendo a reuniones sociales ni aglomeramientos de personas, manteniendo conductas que protejan, como el uso de tapabocas y alcohol en gel”, detalló.



“Además de la vacuna, es fundamental poder tener estas normas de distanciamiento".

El mandatario provincial opinó que “si se realizan este tipo de medidas, sin lugar a dudas que los contagios disminuyen sobremanera y es lo que estamos necesitando para poder tener el sistema de salud”.



“Estamos cumpliendo con todo el cronograma previsto y lo seguiremos realizando”, indicó Bordet, y explicó: “Estamos trabajando de acuerdo a los protocolos establecidos por Nación y lo aplicamos en la provincia".



Inversiones sanitarias



“Los hospitales modulares que estamos construyendo en Colón, Concordia”, señaló Bordet, son algunas de las inversiones en materia de salud. “También se están comprando ambulancias, además de lo que se requiere de insumos”, agregó.



“Estamos poniendo muchos recursos para poder hacer frente a la pandemia, que nos ha permitido tener hoy un sistema sanitario muy fortalecido pero que, si no se toman las medidas adecuadas, siempre se corre el riesgo de desborde de contagios”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, detalló que "de acuerdo al Plan Rector de vacunación que el gobernador ha declarado de interés provincial, estamos cumplimentando al día de la fecha toda la planificación”.



“Ahora estamos vacunando con este segundo componente de vacuna los que primeros recibimos la vacunación y continuamos, ahora que se habilitó para mayores de 60 años, con trabajadores de salud y mayores de 60 años que están todavía en actividad, tanto del sector público como privado”, indicó la funcionaria.