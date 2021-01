Recomiendan no trasladar joven accidentada

Luego del accidente que sufrió Mercedes el pasado miércoles, sus familiares y amigos comenzaron una colecta para recaudar fondos con el fin de costear el traslado y el tratamiento de las lesiones severas que sufrió la joven.

En un primer momento, la desesperación por el cuadro y ante la recomendación de algún médico, la madre solicitó un avión sanitario para el traslado al Hospital Central de Quemados (en Buenos Aires) para continuar con los tratamientos requeridos.

No obstante, desde el Hospital San Martín la recomendación profesional fue que no se movilice a la paciente hasta tanto no se estabilice, ya que por la quemaduras que padece (60 por ciento de su cuerpo) lo recomendable es "no hacer ningún tipo de traslado, ni por avión ni por ruta, dentro de los 5 a 7 días posteriores al hecho", que aconteció el pasado miércoles.

"La quieren trasladar al Hospital Central de Quemados (en Buenos Aires) en ambulancia, pero se me va a morir en pleno viaje. Le pido al gobernador o al presidente porque se me está muriendo y estoy desesperada", había dicho a los medios Celina Pabón, mamá de la joven accidentada, horas después del siniestro.