¿Experto en agua con interés escondido?

os vecinos de Avenida de las Américas y Ricardo Balbín, en la zona sur de la capital entrerriana, hace un tiempo vienen reclamando por la calidad del agua que consumen. En este marco, uno de los mediáticos asambleístas, confiaron algunos del os vecinos, tiene intenciones particulares ya que se dedica a la venta de bombas purificadoras de agua.

El reclamo se ha extendido y ganado cobertura en los medios.

Los asambleístas se han expresado desde el año pasado en distintos medios, gráficos, radiales y televisivos, dando a conocer el padecimiento que atraviesan a raíz de la baja calidad del agua que consumen, además de repetidos cortes en el suministro.



Dentro de los vecinos que se manifiestan hay uno que particularmente es la voz cantante ante los medios, dando argumentos acabados de las soluciones posibles al problema.

En sus redes sociales, el vecino hace gala de su exposición en los medios.

En una nota realizada a LT14, el vecino en cuestión declaró: “En el kilómetro 5 y ½ no hay agua así que no habría agua dulce para poder integrar con la de los pozos, mi preocupación es que nos abastezcan sólo de agua salada”. Asimismo, remarcó que los pozos semisurgentes no son la solución, sino que habría que "invertir en la planta potabilizadora" y abastecer a toda la ciudad de agua dulce.





No obstante, otros vecinos señalan un interés particular ya que el asambleísta trabaja y vende bombas purificadoras de agua que resolverían el inconveniente por el cual vienen reclamando.