Presumen estafa con sistema piramidal con el oro

n Paraná un grupo de entre 30 y 40 personas, patrocinadas por abogados, está preparando una serie de pruebas para presentar a la Justicia, convencidos de haber sido víctimas de una estafa tras invertir altas sumas de dinero en oro.



La idea es promover una acción Penal y Civil contra los llamados “líderes” a nivel local de la firma Global Intergold, ya que les prometieron una rentabilidad por invertir una importante suma de dinero en oro, asegurándoles que podrían retirar tanto el capital como las ganancias a partir del 1° de enero de este año, y no cumplieron.

Pero ahora creen que fue una estafa. La empresa, según les dijeron, tenía un respaldo en oro, y les aseguraron que era un negocio con cero riesgo, y que al convencer a más gente de ingresar a este sistema las ganancias serían mayores. Se inscribieron en una plataforma, y confiando en la palabra de los “líderes” que promueven este negocio, a quienes en su mayoría conocían de antemano, giraron el monto de la “inversión”, que podía ser de 450, 650 o 1.800 euros. La lógica indicaba que a mayor inversión, mayor sería la ganancia.





Parte del grupo de presuntos estafados. (Foto: Juan M. Hernández -UNO-)

Pero todo cambió desde el 24 de noviembre, faltando poco más de un mes para que estuvieran habilitados a retirar la plata que habían depositado y sus dividendos a través de diferentes formas: comprando oro, transfiriendo todo a la propia cuenta bancaria -abonando los impuestos y percepciones correspondientes, por tratarse en teoría de moneda extranjera-, o convertir los títulos obtenidos tras la inversión en acciones que les posibilitarían ganar aún más dinero.



Andrés Amarilla, quien es abogado, escribano, martillero y corredor inmobiliario, además de tener doctorados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es uno de los damnificados y confió que al analizar las condiciones del vínculo comercial que estaba forjando, nada hacía prever que se tratara de un fraude o una estafa, ya que la compañía presentaba un aval.

“Lo que pasó es que incumplieron. A fines de noviembre empezamos a tener reuniones y me dijeron que esta compañía también tiene riesgos y que los afectó la pandemia. Nos informaron que la firma, con sede en Londres, fue vendida a otra compañía de Canadá y que en una votación que hicieron definieron que vamos a poder recuperar la inversión recién dentro de cinco años”, comentó Amarilla.

Sin certezas de que algún día vayan a poder retirar el dinero que aportaron inicialmente, varias de las personas presuntamente estafadas lamentaron haber invitado a otros conocidos a formar parte de este circuito, que no es otra cosa que un sistema piramidal, en el que en algún momento hay un quiebre en los ingresos y se descubre que no es tan mágico y “rentable” como se lo presenta, sino que “los ‘beneficios’ de unos ‘inversores’ se pagan directamente con el dinero que aportan los nuevos inversores”, según se explica en el sitio inversiondebolsa.info, donde se refieren a esta operación directamente como a una “estafa piramidal”.

En esta página, además, aclaran: “Con el dinero de los últimos que entran pagan a los primeros que ingresaron en este sistema. Estas empresas no destinan el dinero en las inversiones que dicen hacerlo, simplemente se dedican a dar el dinero de los nuevos a los antiguos ‘inversores’, quedándose con una parte”.

Según señalaron varios de los afectados en la capital entrerriana, para ser creíbles y que funcione el supuesto engaño los llamados líderes se muestran en lugares lujosos, viajando por el mundo, manejando automóviles de alta gama y exhibiendo una vida ostentosa a la que teóricamente pudieron acceder gracias a las “ganancias” de este negocio.

“La persona que a mí me invitó es una conocida de Paraná, que hizo hincapié en que en este tiempo el peso argentino va cayendo y nos descapitalizamos. Y me convenció de invertir en euros”, refirió Amarilla, quien sostuvo: “Me aseguró que luego podía retirar el dinero o comprar títulos que se iban a transformar en acciones. Así yo empecé a desarrollar la empresa con Global Intergold y pude ingresar 18 personas para que nos fuera bien y ganáramos todos”.

“Estábamos todos convencidos de que esto realmente era la panacea y que nos iba a ir bien. Pero el 24 de noviembre tuvimos nuestro primer quiebre, cuando nos avisaron que íbamos a poder cobrar recién dentro de cinco años”, dijo el abogado, y manifestó: “Conozco de negocios y a mí me gusta ser claro, me destaco por la ética y la moral, además de abogado soy profesor con 24 años de antigüedad y siempre voy con la verdad, y si me decían esto antes, no invitaba a más personas a ingresar a este sistema, en el que no cumplieron y cambiaron todo sobre la marcha”.

A quienes empezaron a presionar en los grupos de WhatsApp para que le devolvieran el dinero a todas las personas presuntamente estafadas, los eliminaron. Además, recibieron una serie de amenazas para que no continúen con las acciones legales que piensan llevar adelante.

“Ellos negaban que fuera un sistema piramidal y empezaron a tratar de justificar todo. Les pedí que al menos a las otras personas a las que ingresamos les cumplan y devuelvan el dinero. Ahí comenzaron los problemas y a eliminarnos de todos los grupos. Nos dijeron que a ellos no les podemos hacer nada y sufrimos amenazas, diciéndonos que el que se mete puede desaparecer, o que nos van a inventar alguna causa”, lamentó el letrado, quien aseguró que en la Justicia denunciará con nombre y apellido “a todos los implicados” que promueven esta posible estafa.

"Todo el dinero se mueve por una plataforma, y no pagan nada a AFIP. Hay un grupo en whatsapp de 190 damnificados en diferentes lugares de la Argentina, también de Uruguay, México, y de otros países. Nosotros queremos salvaguardar a quienes están en la Argentina al menos, porque las leyes internacionales son diferentes”.

Ayer un grupo de las personas presuntamente estafadas se reunió con los abogados Andrés Amarilla y César Jardín, quienes están accionando de manera conjunta. “Vamos a denunciar por posible comisión del delito de asociación ilícita, estafa y lavado de dinero, para que el fiscal de turno investigue”, indicó Jardín.

Uno de los presentes en el encuentro, de nombre Mariano y oriundo de Rosario, ya hizo una denuncia particular por no haber podido retirar su dinero en los plazos estipulados.

“A mí me juraron y me reafirmaron que en enero de este año podía retirar el dinero que invertí junto con las ganancias. Si bien era muy bueno el negocio para ser real, también era seductor, porque uno ponía plata en pesos y al sacarlo eran euros. Tengo grabaciones de eso”, comentó, y alertó: “En el medio de todo fueron cambiando las cosas. Es un sistema que se basa en la confianza y tienen un argumento muy bueno, pero la plata desaparece al momento en que uno la pone. Y la persona que me llevó a mí me eliminó también del grupo”.

Por último, lamentó: “Esto es como una secta, una locura. Cada uno mete gente y siguen ingresando personas que están ilusionadas, como estábamos nosotros. Engañan a personas con discapacidad, a adultos mayores de más de 80 años y a gente de todas las edades que hasta ha puesto todos sus ahorros. Queremos que devuelvan la plata, pero sobre todo advertir a la gente para que nadie más caiga en esta trampa”.

Fuente: Diario UNO.