La UNER no quiso meterse en el conflicto de calle Racedo

L

a cátedra de Espacios Verdes de Agropecuarias de la UNER rechazó ser árbitro institucional en el conflicto judicial suscitado por el ensanche de calle Racedo de Paraná, determinó que el juez de la causa clausurar el período de prueba en este proceso. De esta forma, el vocal de Cámara en lo Contencioso Administrativo Hugo Rubén González Elías, corrió traslado de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal por el término de dos días, tras lo cual debería resolver el fondo de la cuestión.



En una nota dirigida al juez que entiende en el expediente en donde se dirime una medida pre cautelar que suspendió las obras de ensanche de calle Racedo, la profesor adjunta de la cátedra Espacios Verdes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Myriam Ana Martínez, comunicó el rechazo al pedido realizado por el juez Hugo Rubén González Elías para que intervenga como tercera parte ajena a la disputa judicial que debe dirimir.



Como se recordará, el Foro Ecologista Paraná interpuso una acción de resguardo frente a la Municipalidad de Paraná que pretende llevar adelante una reforma en la mencionada arteria entre avenidas Ramírez y Las Américas. La entidad ambiental ve peligrar la arboleda, así como señala que no hubo estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Entre las últimas medidas adoptadas por el magistrado, en oportunidad de la audiencia de conciliación del miércoles pasado admitió un pedido del Foro para que el informe técnico que se debe brindar sobre la materia en disputa lo brinde un actor científico tercero imparcial. Y es por eso que se le envió un oficio a la cátedra Espacios Verdes de la UNER para su opinión.



Este encargo de González Elías fue aceptado por Martínez, tal como señala en su nota dirigida al juez, pero luego la docente se retracta. “Luego de recibir su notificación cumplo en informar que después haber contestado positivamente el día 10/02/2021 por correo electrónico y releído los documentos enviados por usted oportunamente”, dice en la misiva a la que accedió ERA Verde, la especialista afirma: “revoco mi respuesta y rechazo el pedido realizado por la Cámara que Ud. dirige. La razón de este rechazo es que tanto la vía elegida para la solicitud, como la manera de referirse a un arbitraje institucional, no concuerdan con un pedido a esta institución, sino a un pedido de peritaje de modo personal. Perteneciendo a una institución universitaria, que como colectivo se conforma por numerosos colegas profesionales docentes investigadores, considero que no corresponde expresarme a título individual, porque no estaría representado a la Universidad sino a mis opiniones personales”.



Martínez también le expone al juez que “la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es la Institución a la cual debe dirigirse la solicitud de informe que requiere la causa, el cual debería solicitarse por la vía que corresponde, a través de su decano, Dr. Ing. Agr. Pedro Barbagelata, otorgándole la potestad de organizar el comité de evaluación y responder a través de las vías institucionales en un tiempo razonable”.



Atento a esta situación, y con los plazos perentorios en marcha, este 12 de febrero González Elías se da por informado por Martínez “y en tanto en el día de la fecha se agota el período de prueba en estos autos” y “atento al brevísimo marco de conocimiento que admite el amparo, no resulta admisible la vía propuesta por la experta para la evacuación del informe, téngase por clausurado el período de prueba en el presente proceso y, atento el estado de autos, córrase vista al Ministerio Público Fiscal por el término de Dos (2) Días”.



Fuente: Era Verde