Para Gainza faltaron respuestas a los vecinos

l concejal Emanuel Gainza se refirió al discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Paraná que realizó el intendente Adán Bahl. En su valoración, el Secretario de Bloque de Juntos por el Cambio (JxC) tuvo en cuenta cuatro ejes: Transporte Público, Tasas y servicio de agua, residencias para niños, adultos mayores y centros de salud, además de la calidad institucional de la gestión en la capital entrerriana.

"En su discurso, el Intendente eligió no profundizar en muchos problemas que vivimos día a día los vecinos de Paraná y que siguen sin respuesta. Transporte público, aumento del 50% de las tasas, re apertura jardines maternales, asistencia a comedores, agenda de adultos mayores y falta de insumos para los centros de salud barriales no tuvieron mención o se tocaron muy por arriba en la apertura de sesiones”, aseguró el ex candidato a Intendente por JxC.



“De la misma forma que celebramos las mejoras en el sistema de recolección de residuos o la incorporación de jóvenes al gabinete municipal, hay otras cuestiones que siguen sin respuesta y que, desde la oposición, nos parece importante remarcarle al Gobierno”, declaró Gainza.

Gainza afirmó que desde Juntos por el Cambio elaboraron un listado de temas que no estuvieron presentes en el discurso del Intendente y que preocupan a gran parte de los vecinos. Entre ellos una mención explícita al sistema de transporte público de pasajeros, cuyo boleto fue aumentado en un 56% en la última semana sin garantías de mejoras en la prestación del servicio, y otros, como el aumento del 50% de las tasas de obras sanitarias que siguen generando polémica por los pozos de agua y los permanentes cortes en el suministro.

“Por otro lado, en 2020, Bahl inauguró el período de sesiones con el siguiente mensaje: ‘Quiero convocar a los dirigentes de todos los partidos políticos que tengan una idea para sumar, a que colaboren y trabajemos juntos por Paraná’; en este sentido, lamentablemente en un año y a pesar de haber solicitado de manera formal e informal mantener un encuentro con el Intendente, no hemos tenido respuesta ni recibido convocatoria alguna”, concluyó.

Los temas sin respuestas



1 - Transporte público con el boleta más caro de la Región Centro

Hace una semana el Gobierno Municipal aumentó de un día para otro el 56% del precio del boleto, dicho incremento no está acompañado por ningún pedido de garantía de frecuencia, un plan de recorridos o exigencias de mejoras en la calidad y limpieza de las unidades. Tenemos el precio de tarifa más caro de la región, un monto que se calcula por 190 unidades y sin embargo tenemos 102 en la calle para el comienzo de clases según informaron hoy desde el Municipio. Queremos saber si las 88 unidades restantes serán incorporadas en el futuro o cuál es la planificación del servicio en base a la nueva tarifa.

2 - Un 50% de aumento en las tasas para el servicio de agua y los cortes son permanentes

A pesar del aumento del 50% en las tasas vinculados al suministro y la red de agua, los cortes en el servicio y las roturas en los caños son una constante de todas las semanas. La presencia de niveles de arsénico en algunas muestras son un tema preocupante que se combina con los 48.000.000 millones destinados a los pozos de agua salada, discutido por muchos vecinos, y que fueron una promesa para terminar con los cortes; algo que no ha sucedido y que aún se discute en los distintos barrios de la ciudad.

3 - Jardines maternales, adultos mayores y centros de salud

Queremos conocer el plan de re apertura de los 32 jardines maternales municipales, saber si fueron acondicionados para estar habilitados en pandemia y si se va a dar respuesta a los casi 2000 chicos que reciben contención y estimulación temprana en muchos de los barrios más humildes de Paraná. También saber si se está implementando el “Fondo Municipal de Primera Infancia” que se compone con el 10% de las multas y que tiene como objetivo financiar infraestructura y elementos para los jardines y su personal. Los talleres y actividades destinadas a los adultos mayores de la ciudad han quedado suspendidas y en otros casos suprimidas durante el último año. Queremos conocer la nueva oferta de programas y acompañamiento que se llevan o se tienen previsto llevar adelante en el 2021. Por otro lado, de manera permanente hemos recibido una serie de consultas e informes sobre la falta de insumos en centros de salud municipales o la ausencia de profesionales de la salud para dar respuesta a la demanda. Resulta central que el Municipio informe sobre las medidas que se están tomando al respecto y el nivel de servicio que hoy brinda en materia de salud.



4 - Transparencia y calidad nstitucional

A pedido del Gobierno, el Concejo aprobó 2 Ordenanzas de gran importancia: la “Emergencia administrativa, econo?mica y financiera de la Municipalidad” y por otro lado el “Endeudamiento por 600 millones de pesos” destinados a la compra de maquinaria y al financiamiento de un plan de retiro voluntario del personal. En ambos casos y por Ordenanza se establecía la creación de dos comisiones de seguimiento compuestas por miembros del Concejo Deliberante para monitorear su implementación. Lamentablemente, las comisiones nunca fueron constituidas y no se ha remitido al Concejo ninguna información vinculada ni a la emergencia, ni tampoco al endeudamiento.