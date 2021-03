“Es necesario actualizar los precios”

L

a petrolera YPF adaptó su cartelería para un precio de tres dígitos en la ciudad de Paraná, lo que denota otra inminente remarcación. El exsecretario de la Producción de Entre Ríos, Daniel Welschen, opinó que “el tema de los combustibles tiene que ver con una cuestión de inversión” y que en caso de no actualizar las tarifas, se debería importar y depender de la dolarización del precio.



“En la actualización de los precios hay que ver a los límites que se llega, pero creo que es necesario hacerla si no queremos seguir importando combustible y depender después de la dolarización del precio”, expresó el Ingeniero Agrónomo en el programa ‘La Tarde Informativa’, por Remanso TV, y luego agregó: “Son temas que tienen que estar atados en el marco de una propuesta más general”.

Lo que dice el archivo Febrero, 2021 Por séptima vez en el año hay aumento

El 14 de febrero fue el último aumento que se registró en el precio de los combustibles. La suba fue de un 1 y 1,2% en los surtidores de YPF y Shell de todo el país. Sin embargo, se esperan nuevas subas ya que el próximo 12 de marzo regiría un aumento en el impuesto a los combustibles líquidos, tras la prórroga del Gobierno Nacional en la actualización del mismo -que estaba previsto para el 1º de marzo-. El incremento de las naftas y el gasoil sería superior al 5%.

Welschen consideró que “el tema de los combustibles tiene que ver con una cuestión de inversión”.

“Si Argentina no le da cierta rentabilidad a las petroleras, fundamentalmente a YPF que es el principal proveedor, y no hay inversiones, lo que no paguemos como tarifa del valor del combustible lo vamos a pagar de otra forma porque Argentina deberá importar combustible”, concluyó.

Lo que dice el archivo Enero, 2021 Postergan una suba en el impuesto





En la capital entrerriana, los valores que rigen hasta este miércoles 3 de marzo en la petrolera oficial son los siguientes:

- Nafta Super: 79,50.

- Nafta Infinia: 90,60.

- Diesel 500: 74,10.

- Infinia diesel: 90,10.