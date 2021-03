Rogel y Benedetti se muestran juntos

A

tilio Benedetti, actual diputado nacional (UCR – Juntos por el Cambio) y Fabián Rogel, exdiputado nacional, se mostraron juntos en La Histórica, donde estuvieron junto a autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) para la presentación de un libro.







En el marco de la cátedra sobre Pensamiento Nacional, presentaron el libro “Unión Cívica Radical de Entre Ríos. Origen, fundación y evolución hasta 1914”, escrito por el profesor Celomar Argachá.

Este material contó con el prólogo de Rogel, al que el rector de la UCU refirió diciendo: “Tenía la valentía de describir la actualidad de la crisis de la política, pero que planteaba una visión de futuro tan necesaria para todo el país por parte de las fuerzas políticas de la Argentina”.







También estuvieron presentes allí la diputada provincial Sara Foletto y estuvieron presentes el historiador nacional Eduardo Lázari; el ex intendente y ex vicegobernador de Concepción del Uruguay, Eduardo Lauritto, y los dirigentes de Concpeción del Uruguay Felicitas Rodríguez Artusi, Guillermo Vázquez, Carina Percara, Eduardo Alvarez, Eduardo Pacot, Juan Carlos “Cholo” Aguirre, y el ex intendente de Sauce de Luna, Óscar Aliano.