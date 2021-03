Busti destacó el operativo de vacunación en la provincia

E

l exgobernador entrerriano Jorge Pedro Busti recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y se expresó en torno al modo en que se está realizando el Plan de Vacunación en la provincia. "Mi reconocimiento y agradecimiento a la organización de la vacunación, como así también a la coordinación porque estoy en un centro municipal de Paraná", remarcó.

Busti, de 72 años de edad, está dentro del rango etario que empezó a ser inoculado esta semana. En cuanto a su expreriencia, destacó que "prácticamente éramos 10 en una cola para registrarnos y otra para vacunarnos, y en un ambiente muy bueno y de alegría. La gente estaba contenta porque se podía vacunar".



Busti resaltó también "la actitud del gobierno nacional de federalizar el envío de las vacunas a las provincias".

Por último, también se refirió a la polémica desatada luego de la vacunación de personas que no son esenciales ni grupos de riesgo, en la dnominada "Vacunación VIP".

El ex mandatario entrerriano desestimó "los ataques que permanentemente se reciben. Me registré el primer día. Hoy me tocó a mí, pero aún no a mi mujer. Ya le tocará", concluyó.







