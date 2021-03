Estatales van al paro por la reapertura de paritarias

E

n declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Muntes afirmó que “ante la última propuesta salarial del gobierno que ya no va a modificarla, depende de nosotros cuánta capacidad tenemos de movilizarnos, resistir y plantear la apertura nuevamente” ya que advirtió que “si bien los paritarios del gobierno plantearon que en los primeros días de mayo nos sentamos nuevamente para analizar la ecuación de recaudación más inflación, los trabajadores necesitamos abrirla antes porque el 15% es insuficiente, porque blanquear los montos en negro que se venían percibiendo desde noviembre de 2020 es totalmente fuera de contexto y no alcanzó”.



Ante este contexto, confirmó que “habrá asambleas en todos los lugares de trabajo para ir armando la estrategia con las retenciones necesarias, para llegar al 24 de marzo –que es una jornada nacional de lucha feriado- y el 25 y 26 con paro total de actividades, con asambleas y movilizaciones, y el 26 una gran movilización a Casa de Gobierno para reclamar la reapertura de la paritaria salarial”.





Explicó que “los números de 56.723 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, 30.521 para no ser indigente contrastan con que tenemos una gran franja de trabajadores del Estado bajo la línea de indigencia y más del 80% de los trabajadores está por debajo de ese monto”. “Eso indica que hay mucha bronca que se está acumulando, que hay resistencia, y ni hablar con la noticia de hoy de que los combustibles están autorizados a subir nuevamente un 15% cuando todos sabemos lo que significa eso”, acotó.



Asimismo, planteó que desde el gremio “se buscan muchas alternativas, y la alternativa es seguir en paritarias, en democracia y viendo cómo se sigue construyendo pero cuando el gobierno anuncia que es la última propuesta y que se liquida y no tenemos otra opción, se terminan las alternativas”. “Un dato que no es menor es que no todas las veces los gremios coincidimos, pero en esta ocasión todos coincidimos en rechazar la propuesta salarial por insuficiente y todos tenemos planes de lucha. Esto tiene que analizarlo el gobierno, porque si no toman nota de la realidad que estamos viviendo y de esta situación es complejo; porque dicen que no hay, que no alcanza y también de este laso a los trabajadores no nos alcanza”, analizó el dirigente gremial.





Por otra parte, cuestionó que “hay otro tema complejo porque se siguen prorrogando las resoluciones por la pandemia donde los sindicatos no somos esenciales y no podemos reunirnos ni hacer asambleas”.



Agregó que “hay muchos municipios que no convocaron a paritarias, como el municipio de Paraná, y hay una situación muy compleja y muy difícil y por eso hay mucha bronca de los trabajadores. Todo depende de la voluntad y las ganas de luchar, porque si no hay rebeldía de los trabajadores será complicado. Estamos dispuestos a hacerlo porque es terriblemente injusta la forma en que se cerró la discusión, y porque hay otros puntos que siguen sin resolver”.



Asimismo, reafirmó que “el Frente Gremial seguirá trabajando en conjunto porque si no nos unimos pierde el trabajador en su conjunto, es necesario que se sigua fortaleciendo así que no hay alternativa que indique lo contrario porque tenemos los mismos objetivos”. En tal sentido, adelantó que “en ese sentido, estamos buscando alternativas para confluir juntos el 26, y en caso de que no nos convoquen tenemos abril para profundizar las medidas con más asambleas, más movilizaciones y medias de fuerza contundentes de todo el Frente Gremial”.