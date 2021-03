La constructora suspendió los trabajos en calle Racedo

�

Decidimos paralizar, suspender, los trabajos de ejecución de la obra porque no tenemos garantizada la seguridad física de los empleados y los manifestantes”, comunicó a Elonce TV una de las responsables de la constructora, Norma Demartin.



“Se colocaron alrededor de una garita que quisimos retirar sin tocar árboles, lo cual pone en riesgo a nuestros empleados y a los manifestantes”, explicó al remarcar: “No está garantizada la seguridad para poder trabajar”.



Lo que dice el archivo Marzo, 2021 Manifestación ante el inminente ensanche de Racedo





“Vamos a dejar algunos obreros porque tenemos material de trabajo y equipos acá, porque ayer hubo personas que por la noche se subieron al camión, y no puedo permitir que nos pase algo”, indicó.

Demartin confirmó que “hoy no vamos a realizar trabajos, pero no tenemos ninguna notificación sobre que la obra haya sido suspendida o paralizada”. De acuerdo a lo que indicó, la suspensión de los trabajos, “es una decisión nuestra para garantizar la integridad de las personas”.







Lo que dice el archivo Marzo, 2021 Ensanche de Racedo: Detuvieron a vecinos que protestan





“Recurrí a un escribano para dejar constancia del por qué, porque como contratistas nos corren los plazos, tenemos obligaciones y no me han notificado sobre la paralización de la obra”, argumentó en relación a la presencia del profesional que constató el no inicio de la obra.



“Cuando los obreros empezaban a trazar una línea blanca, uno de los manifestantes lo pateó y le sustrajo la tanza. Es una provocación al personal y en esa no vamos a jugar. No se puede trabajar así”, cerró.



Impidieron que retiren una garita de colectivos



La constructora había decidido comenzar a trabajar removiendo una garita de colectivos en la intersección de calle Racedo y Feliciano, pero esto no pudo ser posible debido a que los manifestantes se aglutinaron sobre la estructura e impidieron que la quiten. Fue por ello que las maquinarias debieron retirarse.

El tipo de obra que se están haciendo no es lo que los vecinos pretenden. Queremos participar de las decisiones de las obras públicas, no es solo por Racedo, es por todo Paraná”, informó una vecina a Elonce TV.



Acampe de ambientalistas



“Somos gente pacífica, todos vecinos, adultos mayores, familias con sus niños. Que se remarque que una chica pateó una cinta métrica con todas las patadas que ayer nos dieron los sindicalistas de UOCRA y los mismos obreros de Demartin... no se compara”, apuntó Eugenia, una de las activistas que se mantiene en el acampe.





“Es un acampe vecinos en alerta, porque lo que se quería era una obra consensuada. Alguien de los responsables llevó esta situación al límite y nadie de nosotros tiene ganas de estar acá, hemos llorado, sufrimos los golpes de los de la UOCRA y hoy pedimos que nos los dejen entrar en el perímetro”, explicó la joven.



Por su parte, la jefa de comisaría segunda, Eliana Galarza, explicó que la presencia del personal policial es “para garantizar que no surjan desmanes como hubo ayer”. “Personal de la empresa privada se hizo presente para comenzar la obra y esperamos a ver cómo se desencadena la labor”, comentó al agregar que hay un funcionario de seguridad “por protocolo” en el obrador.



Fuente: El Once