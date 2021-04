El presidente dio positivo

A

lberto Fernández comunicó este sábado a través de la red social que padece Coronavirus. El presidente expresó los síntomas que padecía y dio a conocer el resultado del test que se realizó: “Fue positivo”. Se había vacunado en enero con la vacuna rusa Spunik V. Además, el presidente anunció que ha "contactado a las personas con las que estuve reunido en las últimas 48 horas".

Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo.

Fernández señaló: "Vivo cuidándome y sin embargo me dio positivo", en medio de mensajes de apoyo y deseo de pronta recuperación. En tanto, Fabiola Yánez dio negativo de coronavirus al ser testeada junto al Presidente. La Primera Dama en el examen inicial no mostró estar contagiada.

Por su parte, Máximo Kirchner, Felipe Solá, Juanchi Zavaleta y Julio Vitobello, se encuentran aislados como "contactos estrechos".



"La vacunación tiene como objetivo evitar las complicaciones graves, la hospitalización y la mortalidad", señaló el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y agregó que la Sputnik V "tiene un 91,6% de efectividad para evitar contagios y si alguien vacunado contrae la enfermedad será leve".

Para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento.