Ratifican que Robles no fue corrupto en Crespo

l exintendente de Crespo, Ariel Robles, recibió finalmente la absolución por parte de la Justicia en la causa por peculado que se le inició por una denuncia de su sucesor, Darío Schneider (Juntos por el Cambio). La sentencia lo había absuelto y tras la apelación de la querella, volvió a ratificarse el fallo absolutorio.

La sentencia que indica la ausencia de delito en el accionar de Robles, de la ex secretaria de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler, y el ex secretario Gobierno, Jorge Jesús Waigel, quienes también fueron absueltos de realizar acciones de ayuda social como forma de captar votos en el marco de una campaña electoral.

En las últimas dos elecciones, Juntos por el Cambio utilizó la acusación a Robles y sus funcionarios como parte de la campaña que lo llevó a ganar ambas elecciones. A la hora de ratificar la denuncia ante la Justicia, tanto el intendente Schneider como su secretario de Gobierno sostuvieron que no les constaba que se haya incurrido en delito.

La causa comenzó a tramitarse en 2016, tras la denuncia del actual intendente de Crespo, Darío Schneider (Juntos por el Cambio).





La tesis acusatoria decía que los insumos comprados de forma directa a tres corralones de la ciudad -Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus- luego se entregaban a vecinos sin respetar normativa alguna, como la ordenanza 3/2003, que regula el otorgamiento de los subsidios a personas físicas y jurídicas; la 53/96 y 55/11, que regula las órdenes de compra y contrataciones, y la ley provincial de contabilidad pública, N° 5140.





“Por mi forma de moverme, nunca pensé que iba a tener que estar en este escenario. Después de la denuncia esperaba que pase el tiempo lo antes posible para poder contar nuestra verdad”, dijo, además, el exintendente Robles al declarar ante el Tribunal, el 5 de marzo.



“Yo no quiero ser más intendente. Este no es un mensaje político, esto sale de mis entrañas: no quiero que le pase a otros lo que vivimos nosotros. Que llegue mucha gente buena y se ponga a disposición del Estado y se los corra de esta forma”, expresó Robles en su defensa frente el Tribunal antes de que se dicte sentencia.

Por el contrario, los abogados defensores Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli sostuvieron que no hubo irregularidades en la entrega de los materiales para la construcción y que la ordenanza O3, de 2003, no era aplicable a la entrega de materiales. El Tribunal, finalmente, les dio la razón.





Darío Schneider, intendente de Crespo por Juntos por el Cambio, fue el impulsor de la denuncia a Robles.

Y apuntó a su sucesor, Darío Schneider (Juntos por el Cambio): “La escalada de mentira llegó a tal punto que el intendente Schneider no recordó cuánto pagó por la auditoría que llevó a la única denuncia penal de la historia de Crespo. Yo no quiero ser más intendente. Este no es mi mensaje político, esto sale de mis entrañas: no quiero que les pase a otros lo que vivimos nosotros. Que llegue mucha gente buena y se ponga a disposición del Estado y se los corra de esta forma”.







El Tribunal lo absolvió de culpa y cargo y, tras la apelación de la querella, se ratificó la inocencia de Robles y sus funcionarios.