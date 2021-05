Falleció el dirigente radical Rubén Villaverde

E

l ex ministro de de Salud y Acción Social del gobierno de Sergio Montiel, ex presidente del Concejo Deliberante de Paraná, ex diputado provincial e histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) entrerriana murió en la mañana de este sábado tras padecer serias complicaciones en su cuadro de salud.

La salud del ex funcionario radical venía deteriorada desde hacía tiempo y se encontraba internado en una clínica privada paranaense debido a un cuadro de insuficiencia renal; en la jornada del viernes su estado se había complicado y sufrió dos paros cardíacos que pudo superar.

La noticia de la muerte del ex funcionario y ex legislador radical generó tristeza y palabras de despedida entre las filas del centenario partido, que se expresaron en las redes sociales.

Lamento profundamente la muerte del correligionario Rubén Villaverde, un hombre comprometido con su partido y sus pensamientos. Acompaño a sus familiares y amigos en este momento de dolor. pic.twitter.com/TFI65UiVb3 — Gabriela Lena (@gabrielamlena) May 15, 2021

Villaverde ocupó diversas funciones y cargos en la UCR; fue ministro de Acción Social desde el año 2001 hasta diciembre de 2003, tras la decisión de Montiel de pedirle la renuncia a quien había asumido ese Ministerio en diciembre de 1999, Jorge Krenz. Luego, ocupó una banca como diputado provincial por el radicalismo.



En 2017 fue absuelto en una causa en la que estaba imputado por fraude a la administración pública.

Fuente: Elonce y Análisis.