Aliados de Pichetto le dicen no a Frigerio

M

ediante un comunicado con la firma de Carina Ivascov, el Peronismo Republicano en Entre Ríos respondió a los dichos de Rogelio Frigerio, que en el marco de las elecciones legislativas de este año, habló de sumar a Miguel Pichetto a Juntos por el Cambio.

Tanto el referente nacional como provincial de esta fuerza negaron el apoyo a Frigerio, mediante un comunicado de prensa:



Señor Rogelio Frigerio, ahora entiendo el apodo que tiene «Isidoro Cañones».



Usted está en Entre Ríos por portación de apellido. Viene cuando tenemos elecciones, arregla cargos y se vuelve a Buenos Aires y no a Villa Paranacito como dice.



Usted tiene «Poco asado y mucho Humo».



Usted habló con mi conductor Miguel Pichetto por el Peronismo Republicano.



Y Miguel Ángel Pichetto le dijo que teníamos que hablar entre nosotros, Usted y Yo. Hablamos por teléfono y unos mensajes.

Pero al ver que usted desconsideró al Peronismo Republicano le dije no hacía falta que venga, ya que tenía toda la lista negociada con un sector del Radicalismo de la Paz y Chajarí.

CON MUCHO RESPETO LE DIJE SR. FRIGERIO «PUSE TODO DE MI PARTE PERO NO ME GUSTA HACER PERDER TIEMPO NI QUE ME LO HAGAN PERDER».



Me dió clase de sacrificio y moral falsa de que era una elección amarreta, y que yo me adelantaba en anunciar mi candidatura. Cuando usted no solo adelanta 2021 sino que también adelanta el 2023.



Tiró como decimos en política, pescado podrido a ver quién compra.

El Peronismo Republicano «soy yo y un gran equipo que trabaja duro» en EntreRíos, recuerde en las otras elecciones, usted solo manejo Entre Ríos y perdió frente al oficialismo, y después de las paso nosotros le dimos con el Peronismo anti k el Peronismo Republicano, que apoyó a nuestro conductor Miguel Ángel Pichetto y revertimos el resultado ganando Cambiemos al oficialismo por 1046 votos.

No subestime a una MUJER que lidera el Peronismo Republicano y como le dije anteriormente, a un gran equipo que trabaja duro todos los días.



Entiendo que no conoce a los dirigentes de Entre Ríos al no estar en esta provincia!!! Nuestra Provincia!!! Y venir sólo en las elecciones.



Esto también lo perjudica, porque muchos no lo conocen a usted tampoco más que los dirigentes políticos y la prensa.

Conmigo y mi equipo peronista no se jode señor, no nos va a usar de mucama.



Yo no le pedí trabajo.



Tengo estructura y soy el Peronismo Republicano, doy y damos batalla por y con mi gente.



Le pido no mienta!



El Peronismo Republicano NO arreglo con usted!



Aunque usted considere que es el único en anunciar su candidatura, Yo le contesto: lo veo en las urnas.

Fuente: EntreRíos24