Docente negó el Covid ante los padres de sus alumnos

a docente es Rosa Emperatriz Rasuri, abogada y dirigente del PRO, oriunda de Santa Cruz, quien estaría a punto de ser removida de su cargo -según anunciaron las autoridades-, al frente de la cátedra de Formación Ética y Ciudadana de la escuela secundaria Industrial N°7 de Las Heras, por negar la existencia del coronavirus durante el dictado de su clase vía zoom.

"Es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mí no me interesa. Estoy dando formación ética", sostuvo con énfasis la profesora en el medio del reclamo de las madres de los alumnos que escuchaban sin entender demasiado lo que se había desatado en la clase.





Esta situación derivó en una fuerte discusión con las madres de sus estudiantes que intervinieron rápidamente y, de esa manera, se generó un enojo ya que la profesora se mantuvo firme en su pensamiento.

Las imágenes de la clase y charla, que se viralizaron enseguida, involucran a Rosa Emperatriz Rasuri, abogada y dirigente del PRO, quien señaló que para ella "el coronavirus no existe", mientras dictaba una clase virtual.

En el debate, una de ellas le indicó que "no puede decirle a mi hija de 14 años que el Covid no existe". A lo que Razuri replicó: "No existe, usted está equivocada".





Los promulgadores de la marcha fueron imputados por incitar e incumplir normativas vigentes para evitar la propagación de la pandemia.

En ese ida y vuelta con una fuerte discusión, otra de las madres interrumpió su relato para comentar la situación que atravesaron tras la pérdida de un familiar.

"La gente no se muere de ningún Covid porque no existe, tengo mi hermano que es científico y él me informa", insistió la profesional sin salir de su discurso negacionista.

"Se están muriendo por neumonía, pero no por coronavirus", sentenció. Por este hecho, el consejo provincial de educación decidió que va a removerla de su cargo en las próximas horas.

Rasuri más tarde fue entrevistada por distintos medios, donde ratificó sus dichos sobre la inexistencia del virus y mencionó estar relacionada con "Médicos por la verdad", la organización que niega la pandemia y protagonizó incidentes en la última marcha contra las restricciones en Rosario.

Médicos por la verdad



El grupo de profesionales negacionistas de la pandemia autodenominado "Médicos por la Verdad", que lidera el oftalmólogo imputado por incitar a cometer delitos, Mariano Emilio Arriaga Farré, se mediatizó luego de la movilización AntiCovid que realizaron el pasado 25 de mayo y que tuvo como punto de encuentro una casa de la zona sur de Rosario, para luego iniciar un raid que comenzó en esa ciudad pero que tenía previsto recorrer varios kilómetros hasta terminar en el parque Sarmiento de Córdoba a mediados de junio.

La agrupación "Médicos por la Verdad Argentina" es liderada por el médico Mariano Arriaga.



A pesar del confinamiento estricto, entre los promotores de las marchas que se realizaron en San Lorenzo, el Monumento Nacional a la Bandera y el parque de las Colectividades figuran personas que llegaron a Rosario procedentes de otras provincias, y que fueron acogidas en una casa de Ayacucho al 2200, en el macrocentro rosarino. Varios manifestantes, entre ellos el líder Arriaga, fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

En este marco, Mariano Arriaga, junto al médico mendocino emergentólogo José Luis Gettor, y el concejal e ingeniero de Las Breñas (Chaco) Juan Domingo Schahovskoy fueron imputados por “incitar e inducir públicamente mediante la difusión por redes sociales a convocatorias masivas de personas indeterminadas con el objeto de incumplir las normativas vigentes relacionadas a evitar la propagación de la pandemia”.



Los tres fueron liberados, tras el pago de cauciones de entre 100.000 y 200.000 pesos, bajo una serie de restricciones estrictas. Farré, por ejemplo, fijó domicilio en Rosario, pero deberá abstenerse de participar, convocar u organizar reuniones o concentraciones públicas o privadas por ningún medio.

