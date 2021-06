Argentina superó las 20 millones de vacunas recibidas

L

a Argentina superó esta tarde las 20 millones de vacunas recibidas contra la Covid-19. Un vuelo de Aerolíneas Argentinas arribó esta tarde en Ezeiza con un cargamento de 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, elaboradas con el principio activo producido en el país. Alberto Fernández encabezó la comitiva que recibió el nuevo cargamento de vacunas.







El vuelo proveniente de Estados Unidos llegó a las 17.15, 48 horas después del vuelo de Aeroméxico que el sábado trajo otras 800 mil dosis. Fue el primer embarque que llegó directamente desde México y que forma parte del acuerdo bilateral mediante el cual se produce el principio activo en la Argentina y posteriormente se formula y envasa en ese país.

Con esta partida, el número exacto de dosis recibidas por la Argentina es de 20.677.145.

El plan estratégico de vacunación nacional avanza a ritmo récord en la Argentina, donde el fin de semana se alcanzó al 30 por ciento de la población con, al menos, una dosis.

Las 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, con el principio activo producido por Mabxience en la localidad de Garín, son el cuarto cargamento de esta fórmula. El primero ocurrió el 27 de mayo (843.600 de dosis) y el más grande llegó el 31 de mayo (2.148.600 de dosis).



El detalle de las vacunas recibidas - 9.415.745 corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2) - 4.000.000 de Sinopharm - 580.000 AstraZeneca - Covishield - 1.944.000 AstraZeneca - Mecanismo Covax - 4.737.400 AstraZeneca-Universidad de Oxford (como parte del acuerdo entre Argentina y México)

Las vacunas que se vienen



El viernes se anunciaron nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis y con Cansino por 5,4 millones de vacunas Convidecia, cuya autorización "con carácter de emergencia" concretó el Ministerio de Salud, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



Convidecia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology), y se trata de una vacuna de una sola dosis, la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm.

Mientras tanto, continúan los procesos para la producción de vacunas en el país, como el caso de la Sputnik V, que se realiza la parte de fracción y envasado desde la semana pasada en el laboratorio MR Pharma, del empresario Marcelo Figueiras.

La firma espera producir 500 mil dosis semanales, alrededor de 2 millones por mes, a partir de fines de junio, según lo señalado por Figueiras.

Por otro lado, avanzan las negociaciones para producir la vacuna china Sinopharm en Sinergium Biotech y las empresas farmacéuticas de ambos países se encuentran realizando las consultas sobre los temas técnicos concernientes, en procura de arrancar la producción lo antes posible.

Con este panorama en cuanto a la posibilidad de contar con mayor número de vacunas en el corto plazo, se informó que, durante el último fin de semana, casi el 30% de la población de todo el país ya recibió la primera dosis de la vacuna.





Fuente: Télam.