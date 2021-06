Las cifras de los docentes vacunados

E

l Ministerio de Salud brindo detalles sobre las cifras de docentes que recibieron una o dos dosis en cada localidad. Desde Agmer Paraná aseguraron que continuarán reclamando hasta que estén dadas las condiciones sanitarias.

Un total de 35.702 trabajadores del Consejo General de Educación –docentes y no docentes- ya fueron vacunados en el marco del plan de inmunización contra el Covid-19 que lleva adelante el Ministerio de Salud en toda la Provincia.

De acuerdo a los datos a los que accedió Entre Ríos Ahora, hasta este martes 15 ya han recibido la primera dosis 29.109 personas; en tanto, con segunda dosis, suman 6.593.

El departamento Paraná ya acumula 8.356 dosis aplicados en forma total, y representa el 23% de los vacunados en toda la Provincia.

Le sigue el departamento Concordia, con 4.948, el 13,85% del total de vacunados en la Provincia.

La vacunación a los docentes en Entre Ríos se inició el sábado 6 de marzo último en el Hogar Don Uva, en Paraná: ese día se inmunizó a un total de 166 trabajadores de la educación de dos escuelas privadas: la Escuela de Educación Integral N° 9 San Francisco de Asís y la Escuela Especial N° 19 Nuestra Señora de la Divina Providencia.







La tarea se pensó continuara hasta completar toda la plantilla: hay alrededor de 45.000 docentes, y llegan a 52.000 con el personal auxiliar.

Después se discontinuó, y arrancó nuevamente a partir del 1° del actual en el marco de la aceleración del plan de inmunización en la Provincia.

Hasta el momento, Entre Ríos ha recibido 604.253 dosis, y se han aplicado 482.761, según la información que publica el Ministerio de Salud en su página web.

En ese marco, la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Susana Cogno, indicó sobre la medida de retornar a las clases presenciales que, hasta que no estén dadas las condiciones hay que evitar la circulación de personas que transporten el virus, incluyendo a los docentes en el ámbito escolar.

"En asambleas en escuelas hemos discutido con los docentes, y en el último congreso que se realizó el viernes pasado, se ratificó la decisión de no iniciar la forma presencial con evaluaciones semanales porque consideramos que todavía no están dadas las condiciones sanitarias para retornar a al proceso. Para nosotros es importante esta la acción sindical que no es un paro. El sindicato ejerce la tutela que le corresponde por ser representantes de los trabajadores y para preservar su salud. Y se decide prestar el servicio de manera no presencial para garantizar la continuidad del proceso. Recordemos que falta un 60% de docentes para vacunar", dijo a La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná).

Asimismo señaló que están haciendo un relevamiento de las condiciones de vacunación y, en función de eso, se viene realizando el reclamo sostenido y permanente a las autoridades: "Antes de haber iniciado la presencialidad deberíamos estar todos vacunados y además lo que pasa a nivel nacional y el correlato en la provincia. Ayer cerramos con más de 1.000 casos y una cantidad importante de muertos", apuntó.

Intervención de Trabajo y descuentos

Por otra parte, Cogno recordó que la modalidad virtual está contemplada en la normativa nacional y provincial y el Consejo Federal de Educación (CFE) la reconoce como tal al igual que el sistema bimodal: "Los chicos no van todos los días a la escuela y las burbujas tampoco van todo el mes presencial. La forma de trabajo no presencial está contemplada por la normativa. Lo que debe dirimirse en Trabajo es una cuestión de representación. Es un mal camino en un contexto en el que las autoridades deben garantizar la salud pública. Esto no es una discusión pedagógica".

También señaló que el Estado es responsable de no haber invertido para garantizar la virtualidad y ahí es donde el gremio viene reclamando desde el año pasado.

Opinó que llevar la discusión en el ámbito de la Secretaria de Trabajo fue desacertada pero es el camino que eligió recorrer la patronal. "Tenemos sólidos elementos legales y representamos mayoritariamente a los trabajadores", recalcó.

"El camino es una organización coherente para garantizar la baja de los casos de coronavirus para que, cuando volvamos lo hagamos sin necesidad de abrir y cerrar. Se genera mucho caos cunado se hacen dos o tres decretos para garantizar que en determinadas localidades no hubiera presencialidad para evitar el riesgo sanitario", abundó Cogno.





"Estamos en más de 900 contagios diarios, muchos fallecimientos de los cuales eran docentes, gente que estaba esperando camas en terapia intensiva, ocupación de camas de más del 85% y algunas localidades al 100%. Estamos en alerta epidemiológico en toda la provincia y algunos departamentos en alarma. Hacemos un llamado a las autoridades porque apurar el proceso no garantiza que estemos dictando clases en los próximos días, al contrario. Con esto ponemos en riesgo de tener que volver a suspender en los próximos días cuando lleguen las temperaturas más bajas y las enfermedades estacionales que tenemos en las escuelas en esta época", explicó la secretaria general de Agmer Paraná.

“Hay que terminar con este proceso de interrupciones intermitentes hay que bajar la circulación del virus y garantizar que cuando retornemos no tengamos que volver a interrumpir para esto es necesario sostener el teletrabajo y la no presencialidad hasta tanto un porcentaje mucho mayor de docentes tenga al menos la primera dosis de la vacuna”, puntualizó.