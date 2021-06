Benedetti tiene Covid

E

l diputado nacional de Juntos por el Cambio, Atilio Benedetti, informó a través de su cuenta de Twitter que padece la Coronavirus. “Me confirmaron que tengo Covid-19”, indicó el radical, que detalló: “Me siento bien, tengo síntomas leves y me encuentro aislado siguiendo las indicaciones médicas correspondientes”.

Benedetti, quien ya cuenta con una dosis aplicada de la vacuna AstraZeneca, agregó: “Mientras pueda, continuaré cumpliendo con mis responsabilidades de forma remota”.



