Mientras Diputados sube el gas a Entre Ríos el Senado bajaría la luz

Los proyectos de Zonas Frías y el que presentará Kueider para que se reduzca la tarifa eléctrica en aquellas provincias que no recibieron el beneficio ya avalado en la Cámara Baja no contemplan la amplitud térmica de los territorios.

Particularmente en Entre Ríos, la temperatura suele superar los 40 grados en temporada estival pero no por ello en invierno el termómetro no desciende de los 0 grados.

Por lo cual, es de esperar que se implemente un beneficio respecto de la energía eléctrica pero no así que no se la contemple entre las Zonas Frías, donde incluso esta misma semana la provincia atraviesa una ola polar que la posiciona en alerta violeta (foto), justamente, por las temperaturas gélidas.

"El beneficio se otorga sobre la base de las normas IRAM en base a los promedios de temperaturas. La Ley no detalla quiénes entran y quiénes no, sino que eso se revisa cada dos años, para que haya un indicador objetivo y no sujeto a opiniones de dirigentes políticos o periodistas", argumentó un diputado que avaló el proyecto que será debatido en el Senado para su aprobación.

No obstante, las cercanías de las diferencias climáticas con el norte bonaerense y el centro-sur santafesino, ambos incluidos en el Régimen Zonas Frías, pareciera para los legisladores cuestionados que estuvieran más cerca de la Antártida que de Entre Ríos.