Nahir de novia con el hijo de un narco

casi tres años que Nahir Galarza recibió la sentencia por haber matado de dos balazos a Fernando Pastorizzo durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú. Si bien la joven de 22 años trata de reinventarse, mientras sigue detenida en la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná, en las últimas horas se convirtió en tendencia en las redes por la difusión de las fotos con su actual novio.



Nahir Galarza volvió a ser tendencia por la última publicación de su novio. “Te amo mi amor, sos la más hermosa, a tu lado quiero estar y acompañarte siempre”, posteó el joven en su cuenta de Facebook.

En las últimas horas, se hizo viral un posteo en las redes sociales que menciona a Nahir y muestra fotos junto a Matías Caudana, quien estuvo más de dos años preso, acusado de integrar una banda narco liderada por su padre. Por esa causa, recuperó la libertad tras ser el único absuelto en un juicio que tuvo 21 condenas, incluyendo la de su padre.

El posteo de Caudana se hizo viral en las redes.

“Te amo mi amor, sos la más hermosa, a tu lado quiero estar y acompañarte siempre. Sos una persona maravillosa, encantadora, simpática, tan buenita que me haces sentir cosas lindas todos los días”, expresó Caudana manifestó en un posteo en la red social Facebook en el que etiquetó a Nahir Galarza Kroh.



“Nadie puede hablar de lo que no conoce, ni juzgarte, porque yo que te conozco. Sé la clase de persona que sos. Te amo mucho”, concluyó en el posteo.

En las imágenes se los ve muy sonrientes y a los besos. Además, la publicación fue comentada por varios amigos del joven, quienes apoyaron la pareja: "Felicitaciones amigos, no importa lo demás, lo de afuera son de palo", "Qué lindo, viva el amor", "Re enamorado mi negro", fueron algunos de los mensajes.

La joven de Gualeguaychú condenada por matar a Fernando Pastorizzo volvió a ser noticia por el romántico mensaje de su novio. La publicación fue acompañada de una serie de fotos junto a la joven en la Unidad Penal de Mujeres de Paraná, donde cumple la condena.

Cómo se conocieron Nahir Galarza y Caudana



La pareja se conoció cuando el joven visitó a su abuela paterna que está cumpliendo condena en la misma cárcel que Nahir. Ante esta situación la Justicia accedió y la joven oriunda de Gualeguaychú aceptó ver a Caudana.

Pero en el medio, Horacio Dargainz abogado en ese entonces de la joven desmentía el romance: “Es todo una tremenda mentira. Aprovechando que su figura vende, inventan estas cosas”.

Caudana tiene 22 años, hace tres años fue absuelto en un juicio en el que su padre fue condenado a 12 años de prisión por narcotráfico. En la causa se condenaron a 21 personas y el joven fue el único que no recibió ninguna pena.

En el 2019, cuando absolvieron a Caudana, el letrado del joven confirmó la relación: “Eso va avanzando, hubo encuentros. Entiendo que entre ellos hay una buena relación y el tiempo dirá cómo seguirá en pie el vínculo”, sostuvo.

Cuando su abogado, Agusto Lafferreire, solicitó que se autoricen las visitas en el Penal N° 6 comentó que Matías era un chico muy tímido, que había estudiado tres idiomas y que “es sano y de buenos modales”.



“Es de condición muy humilde, pero es una persona que logró crecer a pesar del ambiente de un barrio marginal de Paraná”, detalló el letrado.



Nahir negaba la relación



Para Matías Caudana fue amor a primera vista. “Quedé flechado”, le contó a un amigo el día que se cruzó con Nahir Galarza cuando visitaba a su abuela presa en la Unidad Penal de Mujeres Número 6 de Paraná.

La propia Nahir galarza llegó a decir "ni siquiera lo conozco” cuando se la consultó por la relaxción. Tiempo después dijo que apenas lo vio unos segundos en un pasillo, “de casualidad”, y ahora no habla sobre el tema. “Siempre fui reservada con mi vida, nunca me enamoré y las cosas no van a cambiar”, había declarado hace un tiempo en una nota a Infobae.

Sin embargo, Caudana publicó en Facebook fotos con Nahir durante algunos de los encuentros que tuvo con ella y la historia de amor pareciera aflorar: en una de las imágenes aparecen besándose.





Fuente: Infobae y Aire de Santa Fe.