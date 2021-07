Desapareció un joven de 29 años

D

esde el Ministerio Público Fiscal informaron que llevan adelante las investigaciones para dar con el paradero del joven Gonzalo Calleja, quien fuera visto por última vez, el miércoles cerca de las 17,30 Hs, en la ciudad de Paraná.



Desde que fue recibida la denuncia se trabaja conjuntamente con la División Robos y Hurtos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos para localizar al joven.





Hallazgo del auto



El miércoles se comenzó con el relevamiento en el interior del vehículo en el que se movilizaba el joven y fuera encontrado en cercanías de la Escuela Hogar.

Este jueves Criminalística continuará avanzando con estudios y peritajes, y se revisan las cámaras de seguridad de la ciudad, para lograr conocer los movimientos previos que pudo haber realizado Callejas antes de su desaparición.





Desde la Justicia solicitan que ante cualquier información sobre el paradero del joven llamar al 911 o a cualquier comisaría policial.

Según las primeras pericias al vehículo, en su interior tenía una importante suma de dinero, de 9 mil dólares, que estarían vinculados a su actividad relacionada a compra-venta de moneda extranjera.





“Estamos desesperados”

Maia, su cuñada, ratificó a Elonce TV que “estamos totalmente desconcertados. Hasta el momento no hay avances, no tenemos información de nada. Estamos viendo sus últimos movimientos y contactos, pero no tenemos nada que nos lleve a dónde pueda estar”, manifestó en la puerta de la Comisaría Cuarta.

Al respecto, reveló que “el auto no estaba violentado, pero estaba estacionado de una forma muy extraña. No estaba bien estacionado. Eso llama la atención, porque no es un lugar que él frecuente ni que haya familiares ni conocidos. Llama mucho la atención que haya estado ahí”.





Acotó que “la Policía está rastrillando el lugar con los perros. Todos estamos en comunicación constantemente y sabemos que cuando él no contesta su teléfono es porque algo pasa. Un amigo llegó al lugar, encontró el auto y avisó a la Policía”.



Finalmente, pidió “por favor a las personas que cualquier dato nos sirve, aunque sea de manera anónima. Rogamos que nos ayuden a llegar a dónde está él”.