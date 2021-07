Frigerio recogió el guante de Alberto Fernández

E

l precandidato a diputado nacional en la interna de Cambiemos, Rogelio Frigerio, le respondió en su cuenta de Twitter al presidente Alberto Fernández, quien le había endilgado no entregar 14 mil viviendas en Entre Ríos cuando era ministro del macrismo para “evitar que la gente recuerde que fueron hechas por (el gobierno de) Cristina”.

“Lamento sus dichos en el acto de ayer en Guernica, Sr. Presidente @alferdez. Durante mi gestión al frente del Ministerio recibimos la obra pública paralizada durante casi 1 año y los constructores no habían cobrado durante varios meses por su trabajo”, comenzó Frigerio su descargo en la red social.



"Muchas ni siquiera tenían ventanas. Todo era mucho más relato que realidad", respondió Frigerio.

“Sobre las viviendas a las que hace referencia, se encontraban con múltiples problemas que hubo que resolver: no tenían cloacas ni agua potable, no había conexiones de electricidad, ni de gas. Muchas ni siquiera tenían ventanas. Todo era mucho más relato que realidad”, indicó.

El Presidente había hecho alusión, durante un acto realizado en Guernica, a 14 mil casas que "ya estaban terminadas en Entre Ríos", realizadas durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y que Frigerio, durante su función como Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda del macrismo se negó a entregar "para que la gente no recuerde que fueron hechas por Cristina".

"Deje de gobernar con el espejo retrovisor, no nos divida más de lo que ya estamos", aconsejó el exministro de Macri.

“Pero más allá de esto, quiero recordarle presidente, que esas viviendas no son ni de la vicepresidente, ni de ningún gobierno. La obra pública es de todos y cada uno de los argentinos que las financian con sus impuestos. No pretendan apropiarse de lo que no les corresponde”, agregó.

Por último, el referente de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos le profirió un consejo al mandatario nacional. “Deje de gobernar con el espejo retrovisor, no nos divida más de lo que ya estamos. Necesitamos un presidente que termine con los enfrentamientos y ocupe el 100% de su tiempo en resolver los problemas concretos de la gente. Cuente con nosotros para eso”, tuiteó.