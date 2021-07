Cruce entre exvocal del STJ y el Colegio de Abogacía

E

l exvocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Carlos Alberto Chiara Díaz, dio su mirada de la realidad de la justicia en la provincia, en una entrevista en Canal 9. Cuestionó las demoras en causas importantes por las “chicanas” de los abogados defensores, se refirió a las "maniobras" de Claudia Mizawak para llevarlo a juicio político y la violencia del exvocal Emilio Castrillón. Dijo que la Cámara Federal de Paraná “cambió su composición” y asumió la competencia de la causa de los contratos truchos legislativos por responder al gobierno justicialista.



-¿Cuánto le preocupa la realidad de la Justicia Penal de Entre Ríos?



-Mucho, muchísimo, porque para colmo no estoy en funciones, si estuviera en actividad tuviera forma de analizar medidas, posiciones. Lo que más me preocupa es la lentitud y el juego que, aunque algunos digan que los abogados defensores deben adecuarse a un fair play, pero es esperable que hagan lo que quieran hacer con respecto a las demoras, plantear chicanas, pero contra eso lo único que hay que hacer, y lo hacía cuando estaba en funciones, es resolver rápido. Es decir, le plantean 10 casos que son complejos, estudialos y resolvelos prioritariamente, y ni siquiera, no hay tanto trabajo como para resolver, para que los fiscales y los tribunales, sean de primera o segunda instancia, lo puedan sacar. Si no lo hacen, le hacen el juego.







(Inicio de la entrevista: minuto 36)

-Después de que se fue del STJ ¿perdió contacto con sus compañeros de Sala Penal, Daniel Carubia y Claudia Mizawak?

-Con Mizawak yo no tengo relación porque realmente fue ella la que preparó una serie de cosas extrañas y lo hizo deliberadamente, no sé si por una cuestión de envidia, que tenía miedo, yo no tuve un enfrentamiento, por supuesto me enojé con ella, pero no hubo una razón en el asunto. Y empezó con un problema porque ella se iba de viaje a Italia, todos los lugares, yo me fui con una licencia compensatoria y me tuve que quedar porque tenía una audiencia en la Embajada Argentina, un día o dos más, entonces por supuesto que hice la comunicación del caso, pero se armó un despelote, inspirado por ella y algunos seguidores, terminaron no se si descontándome el día o aplicándome una sanción. A Carubia lo saludo por el día del amigo, en los cumpleaños. Antes con Mizawak tratábamos, pero nunca, a pesar que también integramos grupos cuando venían profesores del extranjero, había una relación, pero con Carubia la relación además de ser más antigua, era y es mucho más sincera, lo mismo con los demás.



-Entonces no le sorprendió en nada el proceso contra Castrillón y su salida.



-Pero Castrillón tenía problemas, era muy fácil tener enfrentamientos conmigo, los tuvo al borde de agarrarse a trompadas ese día, yo me paré y todo defendiéndola a ella y no tenía ningún interés, pero realmente, una que era mujer y otra que no se podía seguir así, sino que todos se hacían los estúpidos. Agarró y se fue, pegó un portazo y a la miércoles. Oyeron todos los empleados, era un salón de puertas de vidrio. Y después de eso tuvimos que cambiarnos para hacer las reuniones de acuerdos.

Lo que dice el archivo Mayo, 2021 Dieron la jubilación a Castrillón





La respuesta del Colegio de Abogacía de Entre Ríos



Desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos rechazaron públicamente las declaraciones periodísticas realizadas por el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, en el programa “Cuestión de Fondo” de Canal 9 Litoral en contra de la actividad profesional de los abogados penalistas.



El ex vocal del STJ, cuestionó las demoras en causas judiciales por las “chicanas” de abogados defensores y planteó que los abogados “trabajen en equipo” y además puso en tela de juicio que los defensores “tengan una especie de sueldo”. Desde el CAER le recordamos al ex juez, que la actividad de la abogacía cuenta con honorarios profesionales regulados por leyes provinciales y respaldados por la propia Constitución provincial y nacional.







Desde el Colegio de la Abogacía le recuerdan al ex vocal del STJ, que el ejercicio de la defensa penal es un derecho que garantiza la ley. Los abogados contamos con el derecho de ejercer la estrategia procesal, de manera individual o con otros colegas. Esto garantía constitucional vale para abogados particulares y para la defensa pública.

“Esta conducción del Colegio ha presentado una Acción de Inconstitucionalidad ante una decisión arbitraria y contraria a la ley en una Acordada del Superior Tribunal, en defensa de la regulación justa de Honorarios profesionales. Y, como lo hacemos en cada oportunidad, defendemos las tareas de los abogados ante el cuestionamiento por parte del doctor Chiara Díaz, tal como cuando se confunde al rol del abogado con el delito imputado a su defendido”, aseguró el presidente del CAER, Alejandro Canavesio.



A su vez, Canavesio remarcó el compromiso del CAER “con el funcionamiento independiente de los poderes del Estado, el esclarecimiento de todos los hechos investigados y el debido proceso de justicia, con las garantías constitucionales vigentes, en cada una de las denuncias realizadas”.