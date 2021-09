Bordet apuntó contra AJER por el paro

E

l gobernador Gustavo Bordet se mostró sorprendido por el paro de 48 horas que inician este miércoles los empleados de la Justicia agremiados en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), con una movilización en reclamo de la aplicación de la Ley de Enganche Salarial.

Los judiciales demandan al Gobierno la aplicación de la Ley N° 10.068, que estableció que “a las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial provincial se les aplicará en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los haberes del Poder Judicial nacional,, correspondiendo al Poder Ejecutivo implementar las medidas tendientes a adecuarlas en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente”.

Bordet respondió que esa ley estuvo suspendida mientras estuvo vigente la Ley de Emergencia Solidaria, hasta junio último. Pero desde entonces volvió a aplicarse, aunque negó el reclamo de los empleados judiciales: que haya una instrumentación de forma retroactiva, y se ajusten los salarios con la escala de haberes que fija la Corte, publicó Entre Ríos Ahora.

“No hay ningún motivo objetivo para que los empleados judiciales hagan paro”, dijo Bordet durante una entrevista en FM Litoral. “Estamos cumpliendo en tiempo y forma con el pago de haberes. Nos pidieron que no hubiera prórroga de la Ley de Emergencia, y cumplimos: terminada la vigencia de esa ley, se vuelve a la situación que tenían anteriormente, que era el enganche (salarial) con los sueldos de la Corte”.

Pero negó la demanda que haya retroactividad en la aplicación de la Ley de Enganche. “Para atrás, la pauta fue para todo la Administración igual. Para eso estaba la Ley de Emergencia”, afirmó. “No corresponde un retroactivo. Está perfectamente claro y establecido en la ley”, añadió.

La Ley N° 10.806 de Emergencia Solidaria estuvo vigente hasta el 30 de junio último. Y aún cuando hubo una batalla judicial, el Gobierno logró fallos favorables a su constitucionalidad.

El Gobernador habló de “situación de privilegio” de los empleados de la Justicia respecto del resto de los trabajadores de la Administración Pública al tener un nivel salarial que está atado a lo que resuelve la Corte. Y dijo que su vigencia “ha generado una situación de asimetría con las otras reparticiones públicas”. Al respecto, señaló: “Hay una diferencia (salarial) grande que se ha ido produciendo por esa asimetría”.

“La Ley de Emergencia tendió a corregir estas asimetrías. Ahora se sigue con la Ley de Enganche. Pero mientras no estuvo vigente, se otorgó a los judiciales el 8% de aumento que se otorgó toda la Administración», apuntó. «Hacer paro cuando todo el resto de la Administración están teniendo sueldos muchos más bajos, y con convenios con los que venimos cumpliendo, no corresponde Nosotros pagamos sueldo en los primeros 5 días hábiles del mes. No hay un motivo objetivo para hacer paro”, subrayó.