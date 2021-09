Urribarri dijo que no existió delito y apuntó al macrismo

E

ste lunes comenzó el juicio donde el exgobernador Sergio Urribarri, junto a exfuncionarios de sus dos gestiones de gobierno, familiares y empresarios, están involucrados por supuestos hechos de corrupción en Entre Ríos, en el que se acumulan tres causas. “Este mecanismo de persecución le pone nombres de fantasía a este tipo de investigaciones, que no se condicen con la realidad”, señaló Urribarri tras la primera jornada. Se resolvió que desde este martes se leerán los alegatos de la defensa.

El exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, junto a exfuncionarios de sus dos gestiones de gobierno, familiares y empresarios, enfrentan un juicio por supuestos hechos de corrupción en Entre Ríos, en el que se acumulan tres causas y donde se busca establecer si el Estado entrerriano a través de distintos dispositivos de contratación financió la campaña presidencial, del entonces primer mandatario entrerriano.

Urribarri, participa de la audiencia a través del sistema de videoconferencia desde Tel Aviv.



En el inicio de la audiencia, el Tribunal de Juicio y Apelaciones resolvió rechazar los recursos de Casación planteados por los abogados defensores de los imputados. Cabe recordar que, en su momento, los defensores argumentaron que la realización del debate afectaba el derecho de defensa, por cuanto entendían que no se podían cumplir los protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus.

“Este mecanismo de persecución le pone nombres de fantasía a este tipo de investigaciones, que no se condicen con la realidad”, afirmó el embajador sobre las acusaciones en su contra, que abarcan también a ex funcionarios y empresarios.

“La jornada que presenciamos hoy en el juicio demuestra la evidente arbitrariedad y falta de objetividad que venimos sosteniendo desde hace tiempo”, expresó el embajador argentino en Israel y ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en referencia a una causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones publicitarias y acciones de promoción efectuadas durante su gestión en la provincia.

“En esta causa se ha instalado a través de algunos medios que son delitos distintos actos de gobierno absolutamente normales que no merecieron ninguna objeción por parte de los organismos de control existentes. Además, no se han tenido en cuenta ninguno de los planteos de las defensas y hasta se ha fijado fecha del juicio oral y público en medio de un proceso electoral", indicó Urribarri.



“Todo ello muestra claramente el direccionamiento que existe en este proceso, que es parte de la operatoria que desplegó el macrismo como forma de construcción de poder y cuya pata política en la provincia ha sido Rogelio Frigerio”, manifestó el ex gobernador.

“A todos esos ataques y arbitrariedades hoy se suma la violación del derecho de defensa de un imputado a partir de la resolución adoptada por el tribunal a propuesta de la Fiscalía. Resulta que una persona se ve imposibilitada de participar en el juicio por encontrarse en un delicado estado de salud y se decide continuar sin que pueda ejercer materialmente su defensa y sometiéndolo a un futuro juicio que seguramente estará condicionado por el resultado del que se está desarrollando ahora. Una verdadera aberración jurídica”, manifestó.

“Quiero que sepan los entrerrianos de qué se está hablando, qué es lo que se está investigando realmente y también que obramos dentro de la ley y así lo vamos a demostrar”, afirmó Urribarri.

"Le dicen ‘megacausa’ a un expediente en el que, en realidad, se investigan si se hicieron o no carteles de publicidad que todos los entrerrianos vieron con sus propios ojos durante mi gobierno en las rutas de la provincia difundiendo distintas acciones y obras, una solicitada contra los fondos buitre, cuatro spots publicitarios para promocionar a la provincia aprovechando la realización en Entre Ríos de la Cumbre del Mercosur que para los fiscales son una promoción de mi figura, y la instalación de un parador de promoción turística en una playa de la costa atlántica que se enmarcó en una serie de acciones que llevaron a que nuestra provincia se convirtiera en uno de los principales destinos de la Argentina, pero según esta investigación también fue para promocionarme a mí”, puntualizó Urribarri.

Primer día del juicio



Inició el juicio este lunes pese a dos pedidos de suspensión. Las defensas hicieron dos planteos para que el juicio al exgobernador Sergio Urribarri, exfuncionarios y familiares no prosperara, pero el Tribunal los rechazó.

El primero de los pedidos de postergación fue al inicio del debate y tenía que ver con la cuestión sanitaria y debido ejercicio de la defensa en juicio. El segundo fue por el estado de salud del empresario uruguayense Fernando Montañana, quien padece un cuadro de meningitis y será juzgado cuando se recupere.

El Juicio. Primera parte en su primer día.

“El Tribunal entiende que se corresponde declarar inadmisibles los recursos de casación interpuestos por los abogados Fouces, Rodríguez Allende y Cullen; y así se resolvió de forma unánime”, explicó el presidente del mismo.

De esta manera, el tribunal rechazó sendos recursos y se iba a iniciar el mismo. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por el juez José María Chemez, la juez Carolina Castagno y el juez Elvio Garzón, dispuso el inicio del debate y autorizó oportunamente la presencialidad de todas las partes y hasta un máximo de 35 personas por jornada, cantidad que no alcanza al 100 por ciento del aforo del salón (47 asistentes).

Ausencia y planteo



Sin embargo, la ausencia uno de los imputados, que se encuentra internado en Concepción del Uruguay, motivó un planteo tras ingresar el informe médico del acusado.

El defensor de Hugo Montañana, doctor Emilio Fouces, contó que el día sábado se comunicó con la esposa y le dijo que Montañana, estaba aislado “con diagnóstico de meningitis y que todavía no tenía el resultado del análisis de coronavirus al que se había sometido”, relató.

“Su pronóstico es incierto porque también se le presentó otra infección y eso hace que no esté presente y no se sepa, cuándo va a poder participar del juicio”, dijo Fouces y agregó que “por eso pido que el tribunal, lo tenga en consideración que hace imposible que Montañana ejerza su defensa y no hay nadie más que él que conozca los hechos. Por eso, hasta tanto Montañana, no pueda ejercer su defensa, pido que se suspenda este debate”, dijo Fouces.

Solicitud de Fiscalía

Tras el repentino pedido, el tribunal corrió vista a la Fiscalía, quienes consideraron que “hay un interés mayor que es la necesidad de respetar los plazos razonables para el juzgamiento de todas las personas que se encuentran imputadas en este caso, que están interesados en que su situación procesal se resuelva prontamente. Por eso, entendemos que este juicio no admite más dilaciones”, resaltó la fiscal Patricia Yedro.

Al respecto, solicitó “que si se establece que Montañana no puede ejercer su defensa, vamos a solicitar su separación y que el juicio se inicie respecto del resto de los imputados y oportunamente, el señor Montañana, sea llevado a juicio por separado”, pidió la fiscal. Fiscal Gonzalo Badano, fiscal Patricia Yedro, fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche

Rechazo del planteo



Tras el planteo del defensor y la solicitud de la fiscalía, el tribunal se retiró a deliberar y se pasó a un cuarto intermedio, a poco de haber iniciado la audiencia, lo que nuevamente retrasó el comienzo formal del juicio con la lectura del alegato de apertura por parte de la fiscalía.

Tras el cuarto intermedio, se retomó la audiencia antes de las 11 de este lunes, y el tribunal consideró que “debe separarse de este proceso a Montañana, sin perjuicio de los demás imputados, para continuar con el trámite”.





El Juicio. Segunda parte del primer día.



La resolución significa que el juicio que se realizará en otra oportunidad en razón de la situación de salud de Hugo Montañana, pero las tres causas van a ser tratadas en el debate. Tras la resolución del Tribunal, el doctor Fouces, manifestó su oposición ya que entiende que se afecta el derecho de defensa en juicio de su representado y de otros imputados, que también son defendidos por el mismo abogado.

Por una cuestión de organización, los defensores coincidieron en comenzar los alegatos defensivos desde este martes a las 9. No obstante, el Tribunal anunció que se aguardará el arribo del imputado Céspedes, quien informó que tiene turno de vacunación contra el Covid-19.

Por tal motivo, el abogado Miguel Cullen, quien también defiende a imputados en la misma causa, conocida como “la causa de la vaca”, también se reservó el derecho de casación.



Cullen consideró que Montañana va a ser juzgado con un debate posterior, con sentencia ya fijada y pruebas presentadas y sostuvo que es “en nuestro interés, es esencial la presencia de Montañana, ya que es imposible ejercer la defensa de la contadora Corina Cargnel, Luciana Belén Almada, Emiliano Oscar Giacopuzzi, Alejandro Luis José Almada y Maximiliano Romeo Sena sin la presencia de Montañana, siendo imputado como partícipe necesario en conductas que tienen a mis defendidos como partícipes necesarios y secundarios; y a quienes se les imputa tener relación con Montañana”, remarcó.

En resumen, Cullen planteó la reserva casatoria e insistió, ya que consideró que se estaba “obrando contra ley con perjuicio evidente del derecho de defensa”.