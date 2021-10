Entre Ríos comienza a vacunar menores sin la polémica de otras provincias

El comunicado de la Sociedad de Pediatría de Argentina (SPA) luego del anuncio oficial del gobierno sobre la utilización de la vacuna china Sinopharm para inocular menores de entre 3 y 11 años disparó respuestas mediáticas y en las redes.

En una de ellas, en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud Nicolás Kreplak cruzó a la Sociedad de Pediatría y les pidió hacer un "trabajo responsable", luego de que la entidad pidiera "evidencias científicas" sobre la decisión del gobierno nacional de vacunar a menores. La polémica que se generó llevó a Nicolás Kreplak a recoger el guante y responderle a la sociedad pediátrica.

"Hay muchas cosas que no saben los médicos de a pie pero saben las autoridades. Antes de salir a llevar dudas a la sociedad, lo que corresponde a estas instituciones es hacer el trabajo serio y responsable que es consultar a las autoridades”, respondió en Radio Rivadavia el ministro de Salud bonaerense.

Kreplak también cuestionó lo inoportuno del texto, ya que la SAP tenía pautada una reunión con el ministerio de Salud para este lunes. “El comunicado es inoportuno, porque ya tenían la citación a la reunión y podían esperar a escuchar la información que iba a ser mañana. Me parece que transmite ansiedad, malestar e incertidumbre a una población que debe confiar en todos nosotros”, consideró el ministro de Salud.

Si bien desde la SAP se mostraron a favor de la decisión oficial, expresaron que esperan "acceder en los próximos días a las evidencias científicas que han permitido a la Anmat autorizar al Ministerio de Salud de la Nación la utilización, en situación de emergencia, del uso de la vacuna a virus inactivada Synopharm en la población de 3 a 11 años".

En las redes

Por otro lado, el hecho también produjo un cruce entre el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana Infectología Pediátrica, Roberto Debbag, y el reconocido biólogo molecular argentino residente en Estados Unidos, Ernesto Resnik, quienes mantuvieron una disputa twittera en redes sociales por el comunicado de la SAP.

"La Sociedad Argentina de Pediatría muy interesada en los detalles de la vacuna que ni siquiera sabe cómo escribir", cuestionó Resnik el comunicado remarcando la particularidad de haber escrito Sinopharm de manera incorrecta (en el comunicado aparece con Y, Synopharm). Debbag citó el tweet de Resnik y le marcó que la Sociedad Latinoamericana Infectología Pediátrica, de la cual es vicepresidente, también se plegó al comunicado de la SAP.

"Por ahí no pudo leer los datos Debbag. No se lo pierda. Buena lectura", le respondió irónicamente Resnik adjuntando un paper de la reconocida revista científica The Lancet.

"Los leí porque es el único paper… pocos niños incorporados para seguridad de la larga escala. Sinovac en Chile presentó para su aprobación, la cual pasó pro la Comisión de Expertos en Inmunizaciones sobre 63 Millones de dosis administradas en niños. Usted lo sabia?", retrucó Debbag.

Finalmente, Resnik se quedó con la última palabra. "Inmunizaron a "63 millones" de niños en un ensayo? Entiende lo que está diciendo, Debbag?", escribió.

Luego, volvió a mofarse de Debbag: "¡63 millones! jajaja, este médico cree que se inocularon a 63 millones de niños ANTES DE PRESENTARSE a APROBACIÓN! Yo no puedo creer lo que dice".