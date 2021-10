¿Cómo votaron los entrerrianos la Ficha Limpia?

E

l Frente de Todos frustró el pasado martes el tratamiento de un proyecto de “Ficha Limpia” en la Cámara de Diputados, que impulsó el interbloque de Juntos por el Cambio con el objetivo de garantizar la transparencia electoral y bloquear el acceso a cargos electivos de candidatos con condenas por hechos de corrupción. El oficialismo y algunos bloques menores impidieron su tratamiento sobre tablas.



La bancada oficialista, junto a aliados de bloques menores, impidió que se votara favorablemente un “apartamiento de reglamento” solicitado por la diputada Silvia Lospennato (Pro) para tratar sobre tablas el proyecto de “ficha limpia”. Ante la negativa del Frente de Todos, el proyecto de ley de Ficha Limpia deberá esperar al Congreso que viene.

Los nueve diputados nacionales que representan a Entre Ríos apoyaron la moción de sus bloques: los cuatro del PJ votaron en contra y los cinco de Cambiemos, a favor de la propuesta. En rigor, los legisladores justicialistas Marcelo Pablo Casaretto, Mayda Cresto, Blanca Osuna y Carolina Gaillard se opusieron, mientras que dieron su voto positivo al tratamiento de la iniciativa Gustavo Hein, Alicia Fregonese, Jorge Lacoste, Atilio Benedetti y Gabriela Lena.





Proyecto de Ley Ficha Limpia.

En el texto original se igualaba a los denunciados por estos delitos con los de lesa humanidad, pero actualmente la vara quedó establecida en que aquellas personas que tengan una denuncia por delitos de corrupción y que tengan una condena confirmada en segunda instancia -sin que sea necesario que la condena esté firme- no puedan acceder a un cargo electivo.

La iniciativa deberá esperar la conformación del nuevo Congreso para ser tratada.

La polémica Ficha Limpia



La sesión del martes se extendió hasta el miércoles, inclusive, de la Cámara de Diputados fue la última que habrá antes de las elecciones de medio término que se celebrarán el próximo 14 de noviembre. El proyecto de Ficha Limpia tiene un largo recorrido parlamentario y nunca avanzó más allá del color político del gobierno en turno.

Este martes, la votación ante la propuesta planteada fue ajustada: 117 legisladores votaron en contra y otros 116 a favor. No obstante, el reglamento de la Cámara baja establece que para que una iniciativa sea tratada directamente en el recinto –sin tener dictamen de comisión- debe obtener al menos el apoyo de tres cuartas partes de los legisladores presentes en la sesión.

De los representantes entrerrianos, sólo tres hicieron referencia en sus redes sociales al freno interpuesto para tratar Ficha Limpia sobre tablas: Lena, Fregonese y Hein. El resto no lo reflejó.

El temario a tratar había sido acordado pero, por el reglamento de la Cámara, los legisladores pueden proponer otros temas para sumarlos en ese momento vía un apartamiento.

Así votaron los Diputados para el tratamiento de Ficha Limpia.

Uno de los primeros fue pronunciado por la diputada de Juntos por el Cambio Silvia Lospennato, quien propuso que se vote de manera nominal la incorporación del proyecto de ley de Ficha Limpia, norma que establecería que ninguna persona con causas de corrupción podría acceder a ningún cargo electivo.



Lospennato hizo referencia a que el primero de los proyectos de este tipo lo presentó en 2015, luego lo modificó y lo volvió a presentar en 2017, cuando obtuvo dictamen de comisión pero no logró llegar al recinto. La última vez, también sin éxito, fue en 2018: “Aunque subimos el requisito a condena firme en segunda instancia, no logramos que sea vuelto a tratar en la comisión”.

El pedido de Lospennato no prosperó pero fue una bandera que desde Juntos por el Cambio levantaron constantemente durante las más de 20 de horas de sesión frente a la indiferencia de la casi totalidad del recinto, salvo la diputada Graciela Camaño, quien apuntó directamente contra el bloque de la oposición.



La diputada bonaerense dentro del bloque del Consenso Federal, Graciela Camaño, le reprochó al bloque opositor que “debió haber sido ley durante el gobierno anterior”

“Debió haber sido ley durante el gobierno anterior cuando teníamos el número porque el Frente Renovador y ustedes queríamos, como el Ministerio Público Fiscal, la boleta única. Podríamos haber hecho mucho más, pero el que después llevaron como candidato a vicepresidente nos obturó”, apuntó la legisladora en medio de los gritos del bloque del PRO en referencia al rol de Miguel Ángel Pichetto respecto de la norma cuando llegó con media sanción al Senado.

Ese cruce marcó un poco el estado de situación en el Congreso de la Nación y quedó claro que sin acuerdo será imposible avanzar en cualquier tema. La escasa conversación entre las partes hace que sea muy difícil que Ficha Limpia vuelva a ser tenido en cuenta.



La respuesta de Camaño también dejó en claro que cuando el PRO, junto al radicalismo y la Coalición Cívica, ocupaban la Casa Rosada no demostraron mayor fuerza para avanzar con la norma cuando llegó al Senado de la Nación y por eso perdió estado parlamentario en ese momento.



“No hay ningún tipo de conversación entre los bloques al respecto. La verdad es que es muy poco probable que este año avancemos y habrá que ver cómo es la conformación del Congreso que viene y, más precisamente, cómo están cada una de las comisiones”, explicó un diputado del Frente de Todos a Infobae.



“Ellos ya tenían conversaciones, Pichetto ya estaba más del lado de Cambiemos que del peronismo y Cristina Kirchner ya era senadora, sin embargo no lograron convencerlo y se mantuvo en su postura de no avanzar. No hay Ficha Limpia por ellos que no fueron lo suficientemente persuasivos con Pichetto”, recordó un senador que sonreía con los dichos de la diputada Camaño.



El proyecto, que ahora deberá esperar hasta el 2022 y que seguramente perderá estado parlamentario por lo que deberá hacer el recorrido de las diferentes comisiones, lo que hace es establecer un cierto estado de situación legal respecto a los delitos de corrupción.