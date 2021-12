Diputados desestimó el juicio político contra el Procurador

L

a Comisión de Juicio Político y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió archivar la denuncia contra el Procurador General Jorge Amílcar García. En la sesión de este martes se abordó el expediente N° 2568 en el cual se establece la presentación realizada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet contra el procurador general y su adjunta, Jorge García y Cecilia Goyeneche.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió archivar el pedido de juicio político pretendido contra el Procurador General de la Provincia Jorge Amílcar García.



La denuncia fue presentada a finales de julio último por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet contra García y la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, a quienes les reprocharon su actuación en la causa de los contratos truchos en la Legislatura.

En particular, la relación comercial de Goyeneche con uno de los imputados en esa investigación penal, el contador Pedro Opromolla.



La comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político la integran Juan Pablo Cosso (PJ), Mariana Farfán (PJ), Juan Navarro (PJ), Carina Ramos (PJ), María del Cármen Toller (PJ), Vanesa Castillo (PJ), Gustavo Zavallo (PJ), Esteban Vitor (PRO), Diego Satto (PRO), Manuel Troncoso (PRO) y Julián Maneiro (UCR).

Pero el Jurado de Enjuiciamiento sólo abrió causa a la Procuradora Adjunta y la suspendió en el cargo, pero respecto del Procurador se declaró incompetente y giró el caso a la Cámara de Diputados “a sus efectos” –tal la expresión, que luego los legisladores utilizan en su dictamen- esto es para la apertura de un proceso de juicio político para removerlo de su cargo.

En Diputados no prosperó el trámite



“Una mayoría del Jurado de Enjuiciamiento ha considerado que son incompetentes para juzgar al Procurador General, pasible de juicio político por responsabilidades análogas a funcionarios que sí la Constitución identifica en el artículo 138 y no ha sido formulada ante la Cámara de Diputados como exige el artículo 139 de la Constitución Provincial”, dice el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de Diputados.



“En orden a la suerte que deben correr estas actuaciones, el caso exige interpretación, aplicación y valoración, en definitiva, sería una segunda determinación que resuelve la tensión”, dice el dictamen, que agrega: “El caso como no es fácil exige dos virtudes en el aplicador, no solo el conocimiento del Derecho sino la ´prudencia´, retomando una vieja virtud griega de la acción, la frónesis, entonces, la medida de la acción debe valorar las circunstancias de aquello que debe articularse en la decisión, que debe ser equitativa y que en este caso, por el motivo esgrimido, no alcanza a un pronunciamiento en términos competenciales, ni en aspectos sustanciales, es sólo una decisión propuesta sobre aspectos formales en orden a la admisibilidad del trámite”.

Informe de Diputados.

Y apunta: “En atención a las consideraciones precedentes, esta Comisión concluye que corresponde el archivo de las actuaciones, giradas por el Jurado de Enjuiciamiento ´a sus efectos´, por no ajustarse la denuncia formulada a los artículos 139 y 140 de la Constitución Provincial, sin que el presente implique expedirse sobre la eventual competencia de las Cámaras para entender en el trámite del Juicio Político al Procurador General de la Provincia, ni en los aspectos sustanciales de la denuncia remitida, sirviendo los términos precedentes de suficiente informe ante el plenario, conforme los términos de los artículos 58, 117 y 120 tercer párrafo del Reglamento de esta Cámara”.

