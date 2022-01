Los detalles de la nueva versión de Nahir

N

ahir Galarza le dijo a su abogada Raquel Hermida que su padre, Marcelo, fue quien mató a su ex novio Fernando Pastorizzo aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú. El lunes Nahir deberá declarar ante la Justicia y ratificar la denuncia donde acusa a su papá. El giro de la causa tras la nueva versión. Los detalles.

La abogada de Nahir Galarza ofreció una entrevista a Infobae donde, autorizada por su defendida mediante un manuscrito que luego fue expuesto, contó los detalles de la nueva versión expuesta por la condenada a prisión perpetua.





La joven se quebró y contó la nueva versión de los hechos donde culpa a su padre del asesinato de Pastorizzo.

Cómo fue la noche del crimen de Fernando Pastorizzo



“Sorprendida, Nahir vio cómo su padre llegó en su auto velozmente, como si los hubiera estado siguiendo, hasta las calles de tierra, aquella madrugada siniestra frente a la casa de su abuela materna. Ella estaba con Fernando en la moto", expresó Hermida Leyenda a Infobae y detalló: "Con la frenada del auto de Galarza, Fernando se asustó, frenó de golpe la moto y se cayó. Ella se tambaleó, pero se mantuvo arriba. Galarza se bajó, tomó el arma, que era suya, la que usaba como policía de Entre Ríos, habló algo con Pastorizzo, y le disparó dos veces. De frente y de espaldas".



Fernando, malherido, miró a Nahir y le dijo: “Por favor, llamá a una ambulancia”.



Pero Marcelo Galarza le dio el arma a su hija y le ordenó: “Andate”. Entonces, él se subió a su auto y se fue.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Nahir acusó a su padre del crimen

“Yo no supe qué hacer porque todo me pareció una película, aparte no tenía a dónde llevar el arma, no entendía nada de lo que había pasado”, le dijo Nahir a su abogada, Raquel Hermida Leyenda, que logró lo que parecía impensado: que la joven le contara un secreto que puede cambiar su destino.



"No entiendo por qué. Pero mi papá sólo piensa en él”, le dijo Nahir a su abogada.

Eso ocurrió la noche en que Fernando Pastorizzo fue asesinado de dos balazos en Gualeguaychú, según el nuevo relato de Nahir Galarza, que se declaró inocente y acusó a su padre, el policía Marcelo Galarza, por el asesinato por el que fue condenada a cadena perpetua el 3 de julio de 2018.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2021 El plan para acortar la condena de Nahir Galarza

Hasta esta nueva versión, difundida en exclusiva por Infobae, Nahir había declarado en el juicio oral y en la etapa de instrucción que le disparó a Fernando por accidente, dos veces.



En esa oportunidad, declaró: “En un momento, cuando él empezó a manejar la moto con las dos manos, solamente le saqué el arma, y cuando se da cuenta, frena la moto. Y cuando la frena es donde de repente me quedé aturdida y nos caímos los dos para el costado. Me alcancé a levantar y fue enseguida que quedé otra vez aturdida. Fueron dos segundos nada más. No sé cómo describirlo. Se me puso la mente en blanco, no sabía qué hacer. Tenía la mente como apagada. Estaba desesperada y nerviosa. No sé cómo explicarlo, ojalá pudiera hacerlo”.





Fernando Pastorizzo tenía 20 años cuando fue asesinado de dos balazos.

Pero en su primera declaración, asistida por su primer abogado Víctor Rebossio, después desplazado, se había hecho cargo del asesinato. Nahir asegura que ahí se armó su culpabilidad aunque era inocente.

"¿Le contaste a alguien más?", quiso saber su abogada.



— "A una compañera de celda. Mi mamá se va a enterar por vos", respondió Nahir.



"¿Por mí?", se mostró sorprendida la abogada.



— "Sí", ratificó la joven.



Horas más tarde, Yamina Kroh, la madre de Nahir, se enteró de los detalles durante una reunión con Hermida Leyenda. “Creo en mi hija”, le dijo. Y lloró.





Hermida le contó la nueva versión a la madre de Nahir . "Creo en mi hija", dijo, y lloró.

El lunes, Nahir Galarza deberá declarar ante la Justicia. Está dispuesta a ratificar la denuncia y acusar a su padre.

¿Cómo se da el giro en la historia?

El viernes 7 de enero, Infobae publicó en exclusiva un hecho inesperado en el caso: Nahir, a través de su abogada Raquel Hermida Leyenda, se declaró inocente y acusó a su padre Marcelo Galarza de haber matado de dos balazos a Fernando Pastorizzo.

Todo comenzó a pocas horas de cumplirse cuatro años del crimen. La noche del 29 de diciembre de 2021, Nahir no pudo dormir. Horas antes había llamado varias veces a su abogada Raquel Hermida Leyenda:

“Sos la única persona en la que confío, necesito que vengas urgente”, le pidió, y luego le rogó: “Por favor, estoy desesperada”.





El manuscrito de la joven que autoriza a Hermida a difundir la nueva versión.

La abogada penalista, que ingresó en la causa después de que Nahir fuera condenada, viajó a Paraná porque pensó que su defendida atravesaba un brote psiquiátrico. Pero cuando la vio, el jueves 5, la joven de 23 años le contó un secreto que, según ella, guardó por más de cuatro años.

"Voy a decirte algo que nunca conté. Que no sabe nadie. Yo no lo maté a Fernando, fue mi papá. Quiero que lo acuses porque es el verdadero asesino", lanzó Nahir.

Es por eso que el viernes la abogada se presentó en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Mariano Galarza, el padre de Nahir, por el homicidio de Fernando Pastorizzo.

También acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Víctor Rebossio, el primero que defendió a Nahir. También denunció que el tío paterno de Nahir la abusó sexualmente cuando era menor: “Fueron varias veces, hasta llegó a atarla a un árbol”, dijo Hermida.

Lo que dice el archivo Agosto, 2019 Nahir seguirá presa

“Las otras denuncias a Rebossio y Rondoni Caffa son por complicidad, porque sospechamos que hubo un entramado judicial para encubrir al asesino y condenar a una joven. Por otro lado, sospechamos que Galarza se ocupó con esta gente de que no saliera su auto en las cámaras de seguridad”, dijo Hermida Leyenda.



“Autorizo a la doctora Raquel Hermida Leyenda a denunciar, tramitar, hacer público todo lo relatado sobre lo ocurrido el 29 de diciembre de 2017 y fechas anteriores”, le escribió Nahir en una hoja a la abogada. La firmó, aclaró la firma y puso su número de documento.





Nahir junto a sus padres.

La noche del crimen



“Papá llegó cebado, creo que nos venía siguiendo”, le dijo Nahir a Hermida Leyenda sobre la actitud que presentó el padre cuando, según contó, apareció estando ella con Fernando en esas calles de tierra oscura frente a la casa de su abuela materna, minutos antes de que dos disparos mataran a Fernando.

"¿Por qué cree que (Marcelo) Galarza habría tenido motivos para matar a Pastorizzo?", preguntó Infobae.

— "Hay algo llamativo. Puede pensarse por los maltratos y la violencia machista que el joven ejercía contra Nahir, pero ella no le había contado a su padre sobre eso. Sólo lo sabía su madre", respondió Hermida leyenda.

"¿Entonces por qué ese ensañamiento contra Fernando?"

— "Nahir dice que Fernando le había robado la pistola al menos cinco veces a su padre. Que la primera vez Fernando se asustó porque la trabó y la dejó con una bala adentro. Después se la sacó. Hubo otros episodios. Según Nahir, en uno de ellos -poco antes del crimen- su padre la llamó a las cinco de la mañana para ver dónde estaban y le pidió que le devolvieran la pistola porque tenía que irse a trabajar. Fernando la devolvió dos horas tarde, Nahir la puso arriba de la heladera, pero su padre se fue a trabajar sin el arma. Es más, cuenta ella que Fernando llegó a disparar contra un camión con esa pistola. Esto del arma fue corroborado por Yamina, la mamá de Nahir, que contó que una vez su marido no encontraba el arma reglamentaria".

"¿Por qué cree ella que Fernando se llevaba el arma seguido?"

— "Ella y Fernando se encontraban al final de la noche para tener sexo. Y muchas veces Fernando se robaba el arma para burlarse del padre policía de Nahir y además con esa pistola la ha forzado a tener relaciones. De hecho la noche del crimen se la apoya en la panza y la amenaza".

Hermida Leyenda le preguntó a Nahir cómo hizo para “aguantar” tantos años con este secreto.

Hermida Leyenda le preguntó a Nahir cómo hizo para “aguantar” tantos años con este secreto. Ella, que lloraba y al mismo tiempo se sentía desahogada, le dijo: "Papá era todo para mí. Pero esto me llevó mucho tiempo contarlo. Y te lo cuento a vos porque confío en vos y si vos no estás yo me moría acá adentro. Con mi papá nunca hablamos del tema, sólo una vez en la comisaría me dijo que iba a declarar que había sido él. Nunca declaró la verdad. Nunca le hicieron las pruebas de parafina a él. Cuando pasó esto él se encerró con el abogado Rebossio varias horas. Después me dijo el abogado que me hiciera cargo y lo arreglaron con el fiscal. Fue cualquiera. Creo que el fiscal sabía la verdad, pero arreglaron todo”, contó la joven que cumple la condena de prisión perpetua por aquel crimen.

Lo que dice el archivo Julio, 2018 La Justicia condenó a Nahir a prisión perpetua

En tanto, cuando se enteró de la denuncia, Marcelo Galarza se refugió en un campo. Según Hermida Leyenda, intentó llamar a Nahir al penal pero ella no lo quiso atender. Es más, cuando le pidió que hiciera la denuncia le suplicó que solicitara protección: “Pedí protección por mi mamá, que sufre violencia de género y va a quedar en la calle, porque en la familia de papá son casi todos policías”.



Nahir no paraba de llorar. Dijo que no iba a volver a recibir a su padre en la cárcel ni iba a atender sus llamadas. Cuando su abogada le preguntó por qué cree que su padre mató a Fernando y ocultó la verdad, Nahir, con los ojos cubiertos de lágrimas, le respondió: “No entiendo por qué. Pero mi papá sólo piensa en él”.