Un nuevo video avala la acusación a la “Gestapo”

L

a aparición de un nuevo video de la polémica reunión en el banco Provincia complica la defensa que esgrimieron hasta ahora los involucrados, que sostuvieron no saber que se trataba de altos mandos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La exgobernadora María Eugenia Vidal se expresó luego de una semana de silencio y dijo que son ellos los que tienen que explicarlo.

El macrismo, en tanto, sigue sin poder explicar el rol de los ex agentes de la AFI en la reunión de 2017 donde Villegas revela su objetivo de crear una Gestapo para encarcelar a sindicalistas.

La grabación muestra claramente que son los agentes de la AFI los que presentan y conducen la reunión, e incluso agradecen a los participantes por haber asistido. "Buen día a todos, gracias por venir", dice uno de ellos.







Los espías que participan son Darío Biorci, el ex jefe de gabinete de la AFI y cuñado de Silvia Majdalani; Sebastián De Stéfano, ex director de Jurídicos del organismo; y Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia.

Biorci -el que encabeza la reunión en el Banco Provincia- propone "hacer una ronda para saber con quién estamos, para saber los nombres de cada uno". Pero curiosamente los espías se presentan sólo con sus nombres de pila y sin revelar sus cargos, como hacen el resto de los presentes incluso Villegas.



Gestapo: Vidal no pudo explicar la presencia de espías en "una reunión de trabajo"

Aunque luego es Villegas el que expone sobre la estrategia para meter preso al Pata Medina, este video parece dejar claro que la reunión fue convocada por los agentes de inteligencia ya que Biorci es el que da la bienvenida y le da la palabra al ministro.



Hasta ahora los involucrados que se refirieron al tema han afirmado que no estaban al tanto de por qué los espías estaban allí. "Eso lo va a tener que explicar la gente de la AFI en sede judicial", dijo ayer Vidal.

Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 Tensión en el PRO por los videos de Macri

"Jamás imaginé que iban a participar agentes de la AFI. Pensé que eran colaboradores del ministro o empresarios", afirmó por su parte Julio Garro, quien en rigor llegó después de las presentaciones y se sentó entre los espías.



En tanto, el senador Juan Pablo Allan explicó que "en ese momento no tenía presentes quiénes eran" y que fue "una novedad" enterarse que eran de la AFI. Tampoco Villegas, en su única declaración sobre el escándalo, dio explicaciones sobre la presencia de Biorci, De Stéfano y Dalmau Pereyra en la reunión.

Vidal y su descargo mediático



"Nosotros no armamos ninguna causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentada ahora luego de dos años por la AFI", dijo Vidal.







"En este marco, Vidal apuntó hacia una opereta K: "Estamos hablando de gente mafiosa que no puede pasar de victimario a víctima por este circo armado por el kirchnerismo".

La exgobernadora de Buenos Aires, ahora diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, estuvo convaleciente una semana "con anginas" lo que le impidió, según su propia expresión, dar explicaciones respecto a lo sucedido.



Tolosa Paz chicaneó a Vidal por abandonar la provincia y postularse en Capital.

Piden imputación de Vidal

Sin embargo, el abogado de Juan Pablo "Pata" Medina, César Albarracín, le solicitó este viernes al juez Ernesto Kreplak la imputación de la exgobernadora Vidal en la causa donde se investiga la reunión de ex funcionarios bonaerenses para encarcelar a sindicalistas.





“Tengo en cuenta dos datos objetivos, que en la reunión había dos ministros y secretario, tres áreas de su propio gobierno. Eso la coloca en la situación de no poder conocer lo que se hacía”, dijo a PERFIL el abogado querellante.

Además, remarcó que “el ámbito de la reunión en las oficinas del Banco Provincia, donde ella hacía reuniones de gabinete, es un ámbito personal”. A esto, Albarracín suma como pruebas “ que ella dijo de haberse ocupado del tema Pata Medina con el Presidente, más todas las exposiciones públicas que ella fue haciendo sobre el tema”.



Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 Blanca Osuna pide revisar el espionaje de Macri

Por otra parte, la diputada nacional oficialista por Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz tuiteó: "Ahora vemos porqué no volvió a presentarse en la Provincia".

La legisladora del Frente de Todos también criticó las explicaciones que dio la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional. "No hace más que confirmar los graves hechos que vimos todos", dijo Tolosa Paz.

Cuesta entender esta participación mediática de la Diputada Nacional, que lejos de aclarar el grave hecho institucional, termina confirmando lo que vimos, e intenta desvincular con un evidente nerviosismo la responsabilidad de Mauricio Macri, jefe y amigo personal de Arribas.

?? — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 7, 2022

"Nos enteramos que para la exgobernadora Vidal, un encuentro entre ministros, legisladores, intendente, empresarios y funcionarios de inteligencia, quienes en conjunto planean cómo denunciar a civiles para llevarlos tras las rejas, es una reunión de trabajo", señaló la legisladora oficialista a través de su cuenta de Twitter, donde agregó un video de la actual diputada porteña en una entrevista con LN+.







Fuente: Lapoliticaonline.