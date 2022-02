El Kun pidió que arreglen ruta de Entre Ríos

E

l ex futbolista Sergio "Kun" Agüero realizó un furioso descargo en sus redes sociales, al reclamar que "arreglen" la Ruta Provincial 6, que atraviesa la provincia de Entre Ríos. Aguero, quien circuló por esa ruta para llegar a Esquina, Corrientes, donde se dedicó a pescar con amigos, calificó a ese camino como "desastroso".

"Vamos a empezar a quejarnos", dijo Agüero y arrancó a describir su proeza por la ruta entrerriana a la que calificó de desastrosa por su estado.

Agüero, en una de sus emisiones más recientes en Twitch, describió entusiasmado la excursión en busca de dorados, patíes y surubís que realizó en la localidad correntina de Esquina. Sin embargo, detuvo su relato y recordó su tránsito por Entre Ríos para arribar a la vecina provincia mesopotámica.







“No fui en avión, fui en coche. A mí me encanta manejar, agarramos la camioneta, así de paso conocemos las rutas de Argentina. Las rutas en Ar-gen-ti-na. Yo no sé quién mierda se hace cargo de la ruta, pero la Ruta 6 es un desastre. Esa es mi queja: la ruta 6 es un desastre. No sé quién mierda tiene que arreglarla, pero ¡por favor, arreglen esa ruta!”.

La Ruta Provincial 6 evita pasar por Paraná, posee 182 kilómetros de extensión y atraviesa los departamentos de Tala, Villaguay, Federal y La Paz. Posee un carril por sentido y en su recorrido se cruza con las Rutas Nacionales 18 y 127.

“Es imposible manejar con lluvia en esa ruta, es peligrosísimo. Unos pozos... Además, dame un espacio más en el costado, así en caso de emergencia puedo esquivar los pozos. No había banquina, había pasto. Y si tocás el pasto, con lluvia, pasás de largo y no sé dónde terminás", planteó,

"Sacamos dorados, un patí y un surubí de 6 kilos. Pero yo saqué un bagre y un dorado", describió Kun.

Y por último, se preguntó: "¿Cómo pasás a un camión en la ruta con pozos, lluvia y sin banquina?”.

