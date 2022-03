Cruces y polémicas en el discurso de Alberto

E

l inicio de la Asamblea Legislativa, que marca el comienzo del año parlamentario en nuestro país, se vivió en medio de un tenso clima en el arco político.



Durante el discurso del presidente Alberto Fernández, el bloque de Juntos por el Cambio abandonó el recinto de la Cámara baja cuando el mandatario hizo alusión a la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y responsabilizó a la gestión anterior por la deuda.





“Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, señaló el Presidente.

Cabe recordar que la sesión había empezado en una situación de choque entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el diputado nacional Mario Negri, cuando el legislador radical pidió la palabra y propuso un minuto de silencio por las víctimas de Ucrania, pero la presidenta del Senado lo ignoró.





Además se refirió a la decisión de PRO de retirarse del recinto en pleno de discurso presidencial. Aunque remarcó que la UCR decidió quedarse, al igual que la Coalición Cívica y el bloque de Evolución, evaluó: “No tuvo nada de malo, fue una decisión legítima. Se sintieron ofendidos”.



Por su parte, los diputados de Pro emitieron un comunicado en el que se quejaron por lo que calificaron como: "Injustificables acusaciones realizadas por el Presidente Alberto Fernández contra la gestión del ex Presidente Mauricio Macri, que Insulta la inteligencia de los argentinos”.

En tanto que Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación, manifestó su rechazo a la actitud del bloque opositor del PRO, que se levantó durante el discurso del Presidente. “A mí me enseñaron de chiquito que la verdad solo les duele a los chantas, a los mentirosos, a los estafadores”, disparó el titular de la cartera de Justicia.

Y agregó: “La actitud de levantarse sin querer escuchar la verdad del daño que hicieron a todo el pueblo argentino con ese endeudamiento sideral con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no querer dar la cara, no querer escuchar siquiera, nos vuelve a mostrar la oposición que tenemos en la Argentina”.







Concluida la alocución de Fernández, las críticas y condenas de legisladores opositores no tardaron en acumularse. “El Presidente vive en otro país, imaginario y alejado de la realidad”, sostuvo el diputado nacional Hernán Lombardi, a través de un publicación en su perfil de Twitter.



En la misma línea, el senador nacional Diego Santilli apuntó con ironía: “¿El Presidente nos habla desde Narnia? Le pide ayuda a la oposición para buscar consensos y un minuto después miente y agravia”.



Y remarcó: “No nos votaron para ser testigos silenciosos de tanto desastre e impunidad”.





Facundo Manes, el legislador radical que optó por quedarse en su lugar, también acudió a las redes para justificar su decisión. “Me preguntan por qué me quedé”, comenzó el médico neurólogo, y siguió: “Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar”.



De esta manera, Manes consideró que el desarrollo inclusivo es parte de una simple ecuación: “Más empatía y menos grieta”. “La Argentina del futuro será de los que nos quedamos”, cerró.





El comunicado de Juntos por el Cambio



Como bloque opositor, Juntos por el Cambio publicó un comunicado que fue difundido por la tarde. “Los argentinos no sabemos de qué país habló el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias”, apuntaron, y remarcaron: “No planteó soluciones a los problemas más urgentes”.

Puntualmente, al analizar la filosa crítica del mandatario al analizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Juntos por el Cambio consideró: “[El Presidente] no solo no lo dio a conocer sino que tuvo una actitud provocadora y violenta contra la oposición, que resulta inaceptable para un gobierno que busca un acuerdo de todos”.



En este sentido, el bloque opositor advirtió que parte su partido le dio la espalda y faltó a la sesión, en alusión a la ausencia del diputado nacional Máximo Kirchner, entre otros dirigentes oficialistas.

“Juntos por el Cambio esperaba del Presidente un discurso a la altura de los problemas que sufre el país y el mundo y nos encontramos con un Presidente lejos de los argentinos y de la realidad”, se remarcó.