Ex funcionario de Varisco juega para Frigerio

l referente de Construcción Ciudadana, Eduardo López Segura anunció que trabajará bajo la consigna “Rogelio Frigerio gobernador”. El ex funcionario del extinto exintendente Sergio Fausto Varisco, que terminó distanciado tras desvincularse de su rol como subsecretario de Infraestructura en 2017, adelantó que estrenarán un local del espacio en la Peatonal San Martín de cara a las elecciones de 2023.

A través de un comunicado al que accedió INFORME DIGITAL, desde el espacio que encabeza López Segura expresaron: "Pretendemos ser una síntesis hacia el futuro, por eso los invito a consolidar Juntos por Entre Ríos, que será un instrumento al servicio de los entrerrianos".

En este marco, se informó que a principios de abril se inaugurará una promotora en calle San Martin 822, donde se anunció que estarán presentes tanto el coordinador de campaña, Gustavo Hein, como el líder del frente, Rogelio Frigerio.

"Nuestra obsesión no es dividir, sino unir, no es destruir sino construir. No nacemos en contra de nadie, sino a favor de todos", pregonan desde Construcción Ciudadana, donde convocan a "celebrar la apertura de un nuevo ámbito de participación y reflexión, para construir una ciudad moderna y sustentable en el tiempo".



Otros tiempos: López Segura y Varisco juntos.

Eduardo López Segura se desempeñó como subsecretario de Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, cargo que ostentó hasta que fue separado del mismo a fines de 2017, por lo que su relación terminó mal con el exintendente Sergio Varisco.



Incluso presentó un amparo que fue rechazado por la Cámara Civil y Comercial de Paraná, luego del Decreto Nº 2.516 del 6 de noviembre de 2017 donde Varisco dejó sin efecto las designaciones de 35 funcionarios, entre los que se encontraba López Segura.