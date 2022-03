Nación anunció $ 400 millones para productores entrerrianos

E

ste sábado el ministro de Agricultura de la Nación Julián Domínguez estuvo junto al gobernador Gustavo Bordet se reunieron con productores en la la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá. El funcionario nacional anunció la asistencia por 400 millones de pesos para las y los productores afectados por la sequía y los incendios.

Domínguez ratificó que "no habrá aumentos en las retenciones de maíz, la soja y el trigo", y pidió no hacer política sobre “cosas que no son ciertas".

"Junto al gobernador Gustavo Bordet, recorrimos la Fiesta Nacional de la Apicultura en Maciá. Anunciamos la asistencia por 400 millones de pesos para los productores afectados por la sequía y los incendios", adelantó Domínguez.



Bordet, junto al funcionario nacional, el intendente local, Diego Conti, y el ministro de la Producción, Juan Jose Bahillo, recorrió el predio de la 25º Fiesta Nacional de la Apicultura, que se realiza en Maciá y se reunió con representantes de la Federación de Cooperativas Apícolas y productores ovinos independientes para analizar la situación de esos sectores.

“Tanto desde Entre Ríos como desde el gobierno nacional siempre hemos estado al lado de nuestro sector productivo”, dijo, por su parte, el mandatario provincial.



"Nos reunimos con los productores apícolas que planifican acciones para el comercio exterior. Entre Ríos es la segunda productora de miel del país, y queremos que siga creciendo", expresó Bordet.

Acompañado del ministro de Agricultura, el mandatario provincial afirmó: “Llevamos adelante políticas conjuntas para lograr nuestros objetivos que son los que nos trazan cada uno de quienes producen la tierra y agregan valor al producto en la provincia de Entre Ríos".



Bordet destacó que la producción de miel es “una economía regional que está posicionada en segundo lugar en el país, que viene creciendo y nuclea a muchos productores, a su vez a cooperativas y que tiene una oferta exportable muy importante para nuestra provincia".

"Venimos trabajando al lado de los productores apícolas, generando oportunidades, con créditos con tasas bonificadas y hemos contado desde un comienzo con un apoyo pleno del gobierno nacional, con una decisión muy fuerte del presidente Alberto Fernández y del ministro Julián Domínguez todas las veces que lo hemos requerido", acotó Bordet.

"Fue una muy buena reunión, donde el ministro y el gobernador se interesaron en la realidad de estos dos sectores productivos”, consideró el ministro de Producción Juan José Bahillo, quien agregó que ambos sectores destacaron el acompañamiento de los gobiernos nacional y provincial “con distintas acciones y medidas para fortalecerlos” e hicieron algunos pedidos concretos.



No se incrementarán las retenciones

"No hay aumento de retenciones" y acotó que "hay suspensión transitoria de un beneficio que el gobierno del Presidente Fernández le había dado a las empresas exportadoras que son nueve y exportan el 95 por ciento del cereal en la Argentina".

"No existe el aumento de las retenciones. Esto es importante que quede absolutamente claro", insistió.

"Por la guerra, al mundo le faltan los 17 millones de trigo de Ucrania y los casi 60 que aporta Rusia, por lo tanto estamos ante un problema de aumento del precio del trigo. Este momento requiere la solidaridad de todos los argentinos y confío ciegamente que va a primar la solidaridad, la comprensión de los sectores que mayor capacidad tienen, y no van a judicializar esto", evaluó el ministro.

"A los dirigentes políticos humildemente me atrevo a decirles que es un momento de guerra, de crisis, no confundan: no existe el aumento de las retenciones. Es suspensión de un beneficio que el gobierno nacional le había dado a las empresas exportadoras que son nueve", dijo.

En este marco, pidió que "ayuden a que no hagan política con el campo. Hagamos política en cómo mejoramos la productividad, cómo construimos desarrollo de valor agregado, cómo generamos financiamiento, cómo generamos una estrategia de aplicación de la ciencia y la tecnología, pero no hagamos política sobre la base de cosas que no son ciertas".





