Bordet y Stratta presentaron la edición 2022 del Senado Juvenil

l gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta lanzaron la edición 2022 del Senado Juvenil, programa surgido de la Vicegobernación de Entre Ríos, que está cumpliendo 30 años.

Del acto, que se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, participaron, además de los funcionarios provinciales, más de 1.100 estudiantes y docentes.



En este marco, Bordet destacó: “Es muy lindo tener este espacio común para poder pensar entre todos cuál es el futuro de esta provincia, de cada una de las ciudades representadas".

Y agregó: "El hecho de poder entender cómo funcionan las instituciones, cuál es la importancia que tienen en nuestra provincia y país, es muy importante para poder comprometerse y transformar la realidad".

Posteriormente, apuntó: "Las democracias modernas exigen participación, porque si no es letra muerta; es una letra que está, que la ejercen quienes tienen la representatividad, pero el conjunto de la sociedad permanece indiferente y solamente participa cuando hay elecciones. Esto no debe ser así, la participación debe ser permanente en todo sentido, pero fundamentalmente en los jóvenes".







Lo máximos funcionarios provinciales encabezaron el acto del Senado Juvenil.

En este sentido, el mandatario enfatizó: “La democracia es un sistema que puede tener imperfecciones, pero claramente es el mejor que existe y es el que se impone en el mundo".

Al tiempo que añadió: "La democracia es lo que nos ayuda a tener tolerancia, a tener respeto, a pensar diferente; pero también a aceptar cómo piensa el otro; a entender que cada uno de nosotros podemos tener nuestras ideas, pertenecer a un partido político, pero hay cosas que son sagradas, que es el derecho que todos tenemos a vivir en libertad y a participar de un sistema donde nuestra voz se puede hacer oir".

Dirigiéndose a los jóvenes, la máxima autoridad del ejecutivo entrerriano manifestó: “Nosotros, a quienes nos ha conferido el voto popular representatividad, también tenemos ese deber de escucharlos a ustedes; por eso estamos acá y por eso esta iniciativa que nació hace 30 años con el Senado Juvenil tiene ese cometido: escuchar, poder tener una participación que no queda en un proyecto de ley que se sanciona y que después no tiene aplicación".



"Justamente queremos que la participación sea a través de herramientas como las leyes que ustedes propondrán, pero que tengan ese ímpetu que transforme y se lleve adelante, materializando el proyecto que cada uno de ustedes propone", subrayó.







El Senado Juvenil cumple 30 años de vigencia ininterrumpida.



Más adelante, manifestó: “Nosotros vivimos en un país federal con 23 provincias y una ciudad autónoma; y vivimos en una provincia que tiene 17 departamentos, cada uno de los cuales tiene particularidades que la distinguen, que tienen que ver muchas veces con idiosincrasias propias de la zona".

"El lugar que vienen a representar tiene por finalidad que cada uno de los 17 senadores juveniles traigan las inquietudes, traigan las críticas también; porque se trata de eso, una democracia, peticionar a las autoridades y reclamar lo que haya que reclamar", completó.



Luego, recordando las palabras del Papa Francisco, cuando dijo a los jóvenes "hagan lío", Bordet opinó: “Yo prefiero el bullicio, a la inmovilización del silencio, que es lo que nos paraliza. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad de poder hacerse escuchar, de poder plantear lo que quieren para su comunidad, para su departamento, para plasmarlo en un proyecto de ley. Nosotros estamos para cumplir con aquel mandato de hace 30 años de seguir adelante con el Senado Juvenil".

Sobre el cierre de su alocución, expresó: "Agradezco a los senadores juveniles por tener este espacio de reflexión, de charla, pero fundamentalmente de compromiso; porque solamente con compromiso se superan los obstáculos y se transforma la realidad. Si no nos comprometemos y si no asumimos un rol protagónico dentro del sistema democrático participando, después muchas veces se lamenta el hecho de no poder tener las instituciones que nos merecemos".







"Prefiero el bullicio a la inmovilización del silencio, que es lo que nos paraliza", apuntó Bordet..



"Y como entrerrianos nos merecemos tener instituciones fuertes, representativas, pero fundamentalmente que tengan esa visión clara, democrática y federal que siempre caracterizó a nuestra provincia de Entre Ríos. "Escuchar a las juventudes y fomentar la participación", concluyó.



El evento se realizó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta, se refirió a lo que representa el Senado Juvenil: “Estoy muy pero muy feliz de poder participar con ustedes del festejo de estos 30 años del Senado Juvenil, que fue una experiencia innovadora y que otras provincias y gobiernos locales replicaron justamente por el poder que tenía de transformar y de alentar la participación ciudadana”.



“Por eso hoy nosotros estamos también aquí, ratificando esa convicción y ese compromiso”, apuntó y trajo a colación que muchos de los proyectos que pasaron por las instancias del programa a lo largo de los años “Son leyes hoy en la provincia de Entre Ríos o forman parte de las políticas pública que diseñamos o impulsamos”, subrayó.



Luego recordó: “El Senado juvenil nació con dos objetivos que son centrales: por un lado escuchar la voz de los jóvenes entrerrianos porque necesitábamos que las juventudes se expresaran y pudieran tener la voz activa y el gobierno y las autoridades escuchando”.



“Y por el otro lado también surgió para fomentar la participación, la democracia siempre es mejor cuando hay participación ciudadana, cuando ustedes se involucran. Cuando la sociedad se involucra en participar y en estar más cerca de las instituciones que conforman nuestra democracia, porque las democracias participativas siempre son democracia mejores”, valoró la presidenta de la Cámara Alta.

"Estamos aquí para escucharlos y para invitarlos a participar, indicó Stratta.



En su discurso, la vicegobernadora también puso de relieve el rol de la Honorable Cámara de Senadores: “Es una institución tan valiosa y tan sagrada donde se debaten las ideas que luego se transforman en leyes”, y en esa línea destacó a las y los representantes departamentales que hoy ocupan una banca en la Legislatura y “trabajan muchísimo en alentar la participación en cada uno de sus departamentos”.

“Pasaron muchos Gobiernos y han pasado muchas circunstancias y muchos contextos y el Senado Juvenil ha seguido, se ha sostenido y lo ha hecho además por la decisión de los Gobiernos, de los Vicegobernadores de las senadoras y senadores y se ha mantenido porque cada uno de los jóvenes de cada rincón de nuestro territorio se ha involucrado y ha sentido que es un espacio que vale la pena defender y que vale la pena sostener”, afirmó.





Bordet y Stratta agradecieron a los jóvenes por su participación y su compromiso.



En ese marco, Stratta agradeció a Vicegobernadores, Senadoras y Senadores: “Por haber acompañado a los estudiantes a que pudieran crecer, desarrollarse, debatir y llegar hasta aquí, también a losa docentes y directivos que se comprometen, pero sobre todo quiero agradecerle a las y los jóvenes de la provincia de Entre Ríos que se animaron durante todos estos años a venir a debatir, a expresar sus ideas y a poder plasmarlas en un proyecto que nos permita transformar la realidad”.

Para cerrar, compartió con los presentes una reflexión: “Un poco el objetivo que nos trazamos cuando estamos en la función pública, es que la política repara y transforma, pero antes de reparar y transformar tiene que escuchar. Por eso hoy estamos aquí para escucharlos y para invitarlos a participar para transformar. Nuestra provincia las y los necesita, porque necesitamos construir una Entre Ríos mejor, con más oportunidades para cada una y cada uno de ustedes”.