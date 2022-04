Celebran que Acosta se haya mudado a Paraná

L

a diputada provincial de Juntos Por el Cambio, Ayelén Acosta, es uno de los nombres que suenan en la coalición opositora como precandidata a intendente de Paraná.



En este marco, mostró preocupación por los cortes de agua que ha sufrido la ciudad, y responsabilizó a la actual gestión de Adán Bahl, a la que cuestionó fuertemente.



Luego de sus palabras, desde el oficialismo salieron al cruce, y respondieron a los dichos de la legisladora con una chicana, señalando que cambió su domicilio, de Buenos Aires a Paraná, con el único objetivo de presentarse como candidata a la presidencia municipal.

Lucas Feltes, subsecretario de Servicios Públicos de la ciudad de Paraná, fue quien se encargó de replicar a las críticas de Acosta, y lo hizo con una declaración repleta de ironía.



"Para hablar sobre una ciudad es necesario conocerla, recorrerla y vivirla. Por eso celebramos que la legisladora haya dejado Buenos Aires y se haya mudado a la ciudad", expresó el funcionario municipal.



Y agregó: “La legisladora, habla de emparchar, cuando fue la gestión anterior, de su propio signo político, la que dejó en una situación crítica al sistema de captación, potabilización y distribución de agua en la ciudad”-



Posteriormente, Feltes reveló algunos inconvenientes surgidos durante el comienzo de la gestión del intendente Adán Bahl.

CORTES DE AGUA, LA SOLUCIÓN DE FONDO



La distribución del agua en Paraná se volvió a sentir debido a la rotura de un caño maestro.

Hace meses y de manera continua nuestra ciudad sufre la rotura del caño principal de impulsión, en diferentes tramos...

“Pudimos constatar un sinfín de irregularidades como elementos obsoletos, falta de seguridad y protección de los mismos, electrobombas y cloradores fuera de servicio, y muchos problemas más que fueron enumerados en un expediente que lleva el número 25715/2019”, detalló.



Y completó: "Hoy, gracias a la decisión política del intendente Bahl, de invertir en equipamiento y tecnología estamos avanzando en la modernización del sistema".

Además, enumeró una serie de trabajos que encaró la municipalidad para brindar soluciones.



"Estamos instalando un sistema de válvulas inteligentes, brindará no sólo más caudal a los vecinos, sino que evitará futuras roturas. Ni hablar de solucionar de forma definitiva los problemas de agua en la zona sur construyendo un centro distribuidor. Si hablamos de previsión, puedo decir que durante una de las peores sequías de la historia del río Paraná, la ciudad no sólo que no se quedó sin agua, sino que trabajamos para que la altura del río no sea nunca más un condicionamiento para la captación de agua, eso es producto de la planificación, trabajo y esfuerzo de esta gestión para gestiones venideras", manifestó.



Más tarde, sostuvo: “Hace unas semanas con fondos propios pudimos hacer frente a una fuerte inversión en materia de elementos electromecánicos, que forman parte de un plan de acciones que desarrollamos en conjunto con Enersa”.



Para finalizar, Destacó la labor de su personal, y señaló: "Este fin de semana largo los trabajadores repararon un caño de 900mm en tiempo récord mediante una tarea titánica para que la Planta potabilizadora pueda suministrar agua potable nuevamente, a menos de 12 horas del imprevisto".