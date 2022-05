El gobierno anuncia que la inflación sigue subiendo

L

a inflación en marzo registró un incremento del 6,7% mensual, según el informe del INDEC, por lo que, en el primer trimestre del año, los precios subieron un 16,1%, la marca más alta desde 1991, periodo en el que Argentina comenzaba a salir de la hiperinflación.

En este marco, desde el gobierno nacional anunciaron que, por el momento, esta tendencia no va a modificarse, e incluso, los precios treparán aún más.



Así lo confirmó ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien señaló: "La inflación de abril no viene bien. No esperamos una baja pronunciada, eso ocurrirá en mayo”, al tiempo que sostuvo: “Desde hace un rato largo me preocupa la inflación. Es un problema que lleva 15 años”.



Posteriormente, el funcionario se refirió a su vínculo con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, quien es el encargado de intentar contener la escalada de precios, y señaló: “Tenemos una buena relación, podemos discutir cuestiones de estilo, pero no tenemos problemas en trabajar en lo que hemos establecido”



El titular de la cartera productiva también habló sobre Alberto Fernández y dijo: “El Presidente considera que este es el rumbo económico. Puede haber matices, pero no podemos alejarnos de ahí porque a la vuelta están los que quieren volver a la Patria financiera”.

Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la República Argentina.



“Mi cabeza y la de todo mi equipo de trabajo está metida en las políticas activas de la industria argentina. Estamos obsesionados en que las pymes puedan cumplir sus proyectos”, agregó.



Kulfas se refirió también a la interna que se vive dentro del Frente de Todos, aunque prefirió evitar polémicas y expresó: La única obsesión del Gobierno es la reactivación económica. Hablar de elecciones en mayo de 2022 es una irresponsabilidad y muestra una falta de empatía”.



En cuanto a la disparada de los commodities en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, el ministro apuntó: "Hubo una suba desmesurada en el precio del trigo. Ahí entendimos que era necesario tener una actuación más fuerte y contundente porque si no el precio del pan se iba a multiplicar en términos insólitos”.



Para concluir, se pronunció acerca de las medidas destinadas a contener la pérdida de poder adquisitivo, y manifestó: "lLa tarjeta alimentAR es un ejemplo del subsidio directo a las personas. En cuanto a los bonos, si bien no tendrán impacto en la inflación, pero sí tendrá un impacto en la economía de las familias”.



“Los trabajadores formales que son pobres, son una minoría. La mayoría de los trabajadores registrados pueden alcanzar la Canasta Básica”, cerró Kulfas.