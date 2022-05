Castrillón: "Los Simuladores, agrandado, chupamedias y arpía"

"Me da vergüenza haber sido presidente del STJ, senador, diputado y entrerriano con este circo", dijo Castrillón.

E

n el marco del Jury contra la suspendida fiscal Anticorrupción y procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, el doctor Emilio Aroldo Castrillón, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, criticó fuertemente a varios de los actores involucrados.

El ex diputado y senador provincial no solo disparó contra Goyeneche, sino que cuestionó a periodistas, al procurador general Jorge García, a la doctora Verónica María Mulone, una de las integrantes titulares del Colegio de la Abogacía que entiende en el jury, y al fiscal Ignacio Aramberri.



Con ironía, el jubilado magistrado señaló: "La verdad ando transitando el camino de la democracia para volver y me detengo y tengo algunos problemas de apreciación, veo que viene una segunda edición de Los Simuladores en Netflix”.

Y agregó: “Para poder analizarlo con Los Simuladores, Diego Peretti no estuvo en la última temporada. Es Enz, Tardelli, Leguizamón y Bodean. Son los simuladores, están usando la plataforma de Análisis Digital y los libros que no se venden y la radio trucha es La Voz que es totalmente comunitaria de una mutual que se apoderó con los fondos del Estado Provincial".



"Entonces nos queda únicamente poder leer la parte cómica y las noticias que tratamos de interpretar", aputó: Posteriormente, apuntó:

"A mí me da vergüenza, haber sido presidente del Superior Tribunal de Justicia, senador, diputado; me da vergüenza ser entrerriano con este circo. El fiscal nombrado a dedo en la época de Montiel, Dato, mandó a proteger una mujer cuando ya lo habían denunciado".



Siguiendo con los cuestionamientos, añadió: "Este personaje agrandado, García, y la doctora Goyeneche, son todos chupamedias, igual que Aramberri. Nos cuesta mucho percibir esto, nos da no se qué la doctora Mulone cuando es una arpía".

Para concluir, el ex legislador manifestó: "Es todo de cuarta. Acá Enz, los payasos estos, lo que están haciendo es encubrir un simple hecho de haber violado la objetividad de parcialidad en la investigación que marca la ley de la Constitución. Y no pueden decir que no la violó".