Reacción entrerriana a los dichos de Grabois

l intendente de Concordia, Alfredo Francolini, expresó "preocupación" por los dichos del dirigente social Juan Grabois, quien emitió un duro mensaje al gobierno nacional y cargó contra el Presidente Alberto Fernández por las medidas económicas imperantes. "Prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos", señaló Grabois al referirse a su discurso.

"Concordia fue uno de los principales focos cuando ocurrieron saqueos", recordó Francolini.

"Estamos muy preocupados y a la vez ocupados por las declaraciones de Juan Grabois, teniendo en cuenta los antecedentes ocurridos en distintos momentos de la historia de nuestra ciudad", señaló Francolini tras los dichos del líder del MTE.

Alfredo Francolini, intendente de Concordia.

El intendente de Concordia manifestó estar "preocupado y ocupado” a la situación económica que atraviesa su ciudad, y consideró "una barbaridad" que se anuncie o se incite a saquear.

"Me parece una barbaridad que estén anunciado que llevarán a cabos saqueos, pareciera que se está incitando a eso", lamentó el intendente, y agregó que "le enviamos un mensaje a la ministra de Justicia y Seguridad de la provincia Dra. Rosario Romero para mantener un diálogo".

"Quiero que estemos atentos dado que Concordia fue uno de los principales focos cuando estas cosas ocurrieron", culminó.



¿Qué dijo Grabois?



El pasado miércoles, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) encabezó una jornada de protesta que culminó con una fuerte crítica al Presidente Alberto Fernández, en la cual le exigió la implementación del Salario Básico Universal, le reclamó la falta de acción ante la pobreza y le advirtió que de seguir así podría haber "sangre en la calle".

"Queremos que haya menos pobreza, no más pobreza", gritó exultante Grabois el pasado miércoles en la marcha piquetera en el Puente Pueyrredón, donde adelantó: “Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle”.

En esta línea, anunció que podría ocurrir un posible estallido social "en semanas o meses", sostuvo que "no hay forma de que exista estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales del Gobierno".

Esta es la situación de las clases populares en la Argentina de hoy ¿no es justo y necesario levantar la voz para defender a la gente? ¿hasta cuánta desigualdad estamos dispuestos a soportar como sociedad? pic.twitter.com/Foui9fxKxq — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 21, 2022

"Si no hay presiones de los sectores populares y sindicales, el Gobierno va a tomar malas decisiones como ha hecho hasta hoy. Todos los días una mala decisión porque había que conformar a otros que no eran el pueblo que lo votó. Ningún gobierno se fue por aumentar el salario mínimo, las jubilaciones o poner un refuerzo de ingresos para los sectores populares", completó el líder del MTE.



El dirigente social resaltó que "en este momento el problema de Cristina no es nuestro problema”.

Los movimientos sociales vinculados al kirchnerismo y las organizaciones piqueteras de la izquierda alertaron el pasado miércoles en Capital Federal que no da para más la asfixiante situación social y económica que vive la Argentina y aseguraron que están dispuestos a todo para que no se profundice la crisis.

Grabois: "El principal problema es la miseria que hay en Argentina"

“¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madres!. Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, aseguró Grabois al encabezar un acto en el Puente Pueyrredón

“En este momento el problema de Cristina (Kirchner) no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, remarcó Grabois.