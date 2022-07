El gobierno elige mostrar más fotos de Bordet con Bahl

S

e cumplen 70 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón, emblema del Partido Justicialista que aun hoy es recordada por muchos y homenajeada por todo el peronismo a nivel nacional.

En este contexto, el gobierno de Entre Ríos decidió rememorar a Evita con lo que fue parte de su obra.



Por ello, en su cuenta oficial de Facebook, la provincia publicó imágenes del Complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná, uno de los 19 hogares que fueron proyectados por la Fundación Eva Perón.

Entre las tantas fotos que pudieron ponerse para destacar la obra, se eligieron unas del archivo, donde se ve al gobernador Gustavo Bordet acompañado por el intendente de Paraná, Adán Bahl.



Esta es una escena que se viene repitiendo asiduamente en los últimos meses, ya que las máximas autoridades de los Ejecutivos de la provincia y de la capital entrerriana, han compartido una serie de actos, eventos y reuniones, todo esto previo al armado de lista para las Elecciones 2023.



En los primeros días, mayo hubo un encuentro en el que ambos funcionarios dialogaron con el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, para repasar las diversas obras que reactivó y realiza el organismo nacional en Entre Ríos.

Horas más tarde, el embajador de Argentina en Estados Unidos, Jorge Argüello, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, también estuvieron en suelo paranaense, y allí Bordet encabezó el acto, mientras que Bahl dio el presente.

Esa misma semana, los mismos protagonistas, sumados a la vicegobernadora, Laura Stratta, la viceintendenta, Andrea Zoff, y el titular del Enohsa, Enrique Cresto, firmaron el contrato para construir el centro de distribución sur en Paraná.

Ya en junio, se llevó a cabo un encuentro organizado por la Corriente de la Militancia, que tuvo como escenario la ciudad de Concepción del Uruguay, y allí Bordet y Bahl volvieron a mostrarse juntos.



Un par de días después, se reunieron nuevamente, esta vez en el marco de los festejos por el 209º aniversario de Paraná.

A principios de julio se conmemoró el 206 Aniversario de la Declaración de la Independencia, acto que tuvo lugar en Paraná, y fue encabezado por el intendente Bahl, que en cada presentación fue tomando más protagonismo, y por el máximo mandatario provincial.

El pasado martes 19 se suscribió un convenio por el cual, mediante Enersa, la provincia le donó al Club Atlético Paraná, artefactos de iluminación para el estadio Pedro Mutio, y una vez más, se repitió a foto de Bordet y Bahl compartiendo espacio.

Al día siguiente, los dos participaron de una actividad acompañados por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al ministro de Desarrollo Social de Nación, Juan Zabaleta, en la cual dejaron inaugurada la puesta en valor de tres espacios de primera infancia en Paraná.



El último acto importante contó con el titular del municipio paranaense como figura de mayor relevancia, ya que estuvo junto al presidente Alberto Fernández en un anuncio de obras para la ciudad, mientras que el gobernador participó del mismo vía zoom.







Si bien no hay confirmación definitiva, Adán Bahl es uno de los nombres fuertes para pelear la gobernación en interna del PJ el próximo año.

En este marco, Gustavo Bordet ha elogiado varias veces su gestión, aunque esto no indica que sea su candidato, ya que todavía no le dio su bendición a ninguno de los postulantes, pero, por lo pronto, no tienen reparos en mostrarse juntos, y cada vez, con mayor frecuencia.