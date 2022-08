Pide celeridad en el fallo a Urribarri

E

l ex candidato a intendente de Paraná, Armando Sánchez (Paraná Futura), pidió a la Justicia que se apresure en expedirse sobre el Caso Urribarri. Luego de recibir una condena en primera instancia por administración fraudulenta, el ex gobernador participa de actos proselitistas y, pese a que expresa que no será "candidato de nada", podría postularse hasta tanto no tenga una sentencia firme.

Armando Sánchez, que fue candidato a intendente de Paraná en 2019 y resultó tercera fuerza, emitió una nota de opinión, que publicó INFORME DIGITAL, donde llama a la justicia a acelerar plazos y expedirse cuanto antes respecto de Urribarri, que fue condenado en primera instancia el pasado 7 de abril a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.



Sánchez: "Sentencia firme en un juicio justo no es proscripción ni persecución si se lo prueba culpable, sino justicia"

“La justicia tiene plazos que a veces se extienden durante años. En esos plazos, el condenado en primera instancia tendrá la posibilidad de volver a ser candidato, si el peronismo entrerriano considera que es merecedor de volver a serlo", expresó Sánchez en el escrito .

Armando Sánchez fue candidato a intendente de Paraná en 2019.

"La condena que Urribarri ya recibió es por administración fraudulenta contra el Estado provincial, un delito donde se ven afectados bienes públicos, debería ser condición para que la justicia se expida en plazos razonables”, consideró.

El excandidato a intendente de la capital entrerriana declara en su comunicado que "el país está reclamando formas nuevas de gobernar, en pos de más transparencia, más generación de empleo, más apuesta por el desarrollo de las personas y más visión a mediano y largo plazo".

Clic para leer la nota de Opinión completa: "Instamos a la justicia a expedirse en el Caso Urribarri antes del cierre de listas"