Me veo en la obligación de contestar al Diputado Casaretto quien oficia de Lenguaraz de la Casa Gris, para justificar lo que no tiene explicación más que reconocer que se gastaron la ayuda del Presidente en cubrir parte del déficit que tienen porque no saben administrar.

No es mi voluntad entrar en las chicanas políticas, mi pueblo, que me eligió muchas veces, y sabe cuál es la realidad de mi situación judicial, y que estoy pagando NUNCA formar parte de ninguna comisión de aplausos de ningún gobernador, y la CIDH está revisando mi causa porque es una factura del poder por nunca ceder en la defensa de mis vecinos.

Yo podría decirle que usted según su relato es de todas y de ninguna parte, pero todos esos pueblos donde vivió lo derrotaron en la última elección, se ve que no les queda un buen recuerdo. También podría apelar a sus bajezas y decirle que entro con una mano atrás y otra adelante a la administración pública y hoy es habitué de los sectores más privilegiados de torneos internacionales de futbol y básquet, fotografiándose con billetes como en burla de los contribuyentes. O quizás que tuvo la suerte de la cobija del poder cuando siendo director de rentas se le perdieron varios millones en compensaciones.

Sobre la defensa de la no coparticipación de ATN debo decirle que usted falta a la verdad, menciona la Ley de coparticipación pero no así el Decreto del Presidente Alberto Fernández, que en un esfuerzo descomunal, dispone de fondos extraordinarios para compensar la caída en la recaudación y coparticipación nacional. Estos números se resintieron para todos, yo con ese dinero, pago sueldos, hago obras, atiendo la cuestión sanitaria, tengo un operativo de 24 hs; la provincia solo paga sueldo y la planta política más grande del país en relación a la cantidad de habitantes.

Los invito a que imiten al Presidente, hagan esfuerzos, en estos meses han nombrado una cantidad de funcionarios con sueldos altísimos, mientras los municipios tenemos que hacerle frente a la crisis. Y finalmente le digo, que quizás como usted dice no forme parte del Frente Todos, pero usted al presidente le llevo una derrota inexplicable, se fue de vacaciones mientras los militantes dejaban todo, nadie me va a discutir la condición de peronista aunque hoy represente a vecinos de todos los partidos políticos, y tengo suficiente autoridad política para decirle que perdimos por primera vez el segundo Senador oficialista, con usted como mariscal de esa derrota.

(*) Intendente de Santa Elena (Juntos por Santa Elena)