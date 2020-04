Respuesta a Daniel Rossi-Esteban Vitor-Jorge Lacoste. El sábado escribí una columna de opinión titulada “LOS FONDOS DE ATN SON DE LAS PROVINCIAS Y NO SE COPARTICIPAN”. Algunos medios publican respuestas del Intendente Daniel Rossi (Santa Elena-Vecinalista), del Diputado Provincial Esteban Vitor (JxC), y el Diputado Nacional Jorge Lacoste (JxC). De leerlas, se refieren a otras cuestiones políticas y personales, falsas e inexactas, pero no pueden desmentir o refutar ni el título ni el contenido de mis afirmaciones.

Se pueden analizar las necesidades de los 83 municipios, la importancia de los mismos, la forma en que el Gobierno Provincial los está asistiendo, o cómo se gobierna, según los criterios de cada uno. Pero lo que no pueden refutar es que los fondos de ATN son de las Provincias, y no se coparticipan, según la Ley 23.548 artículo 3° y 5°.

La verdad no me resulta interesante analizar la carrera política de Rossi ni sus condenas o causas penales, ni la actuación de Vitor o de Lacoste en éste u otros temas. Me parecen cuestiones muy poco relevantes, cuando no aportan ningún criterio valedero sobre el tema en discusión. En el caso de los Legisladores de JxC hubieran aprovechado su Gobierno de 4 años para cambiar la ley y que los ATN se distribuyan por índices de coparticipación entre Provincias y Municipios. No lo hicieron.

Mi postulación como Diputado Nacional surgió como producto de una lista de Unidad en el Frente de Todos, como parte de las candidaturas de Alberto Fernández y Cristina Fernández a Presidente y Vice, y Gustavo Bordet a la Gobernación. Somos una fuerza con presencia en toda la Argentina y Entre Ríos.

En ambos casos, tuvimos el acompañamiento del pueblo, y claramente ni Rossi ni Vitor ni Lacoste formaron parte. Seguramente en el FDT habrán ponderado positivamente mi trayectoria de décadas, por todos conocida ampliamente para convocarme a la lista. En mis 53 años he vivido en Buenos Aires, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala, Maciá y en Paraná, desde hace 35 años. He ganado y perdido elecciones.

Pero las razones cuando uno discute un tema, no dependen si uno saca unos votos más o menos en cada turno electoral, con los cuales uno pasaría a ser bueno o malo, según los resultados. Pueden seguir sacando más artículos de prensa o declaraciones, éstos u otros dirigentes, hablando de cualquier tema, que si quieren, los discutimos uno por uno. Pero la Ley indica que los ATN son de las Provincias, y no se coparticipan. Si quieren gestionar fondos para los municipios, podrán hacerlo, por otras vías, y no por ésta. Nosotros, en el FDT, seguimos trabajando por una Argentina Unida.





(*) Diputado nacional por Entre Ríos del PJ.