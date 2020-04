El ingreso familiar de emergencia, una ayuda de $ 10 mil para trabajadores en negro y monotributistas que perdieron sus ingresos por el aislamiento, se anunció el 23 de marzo. El pago se demoró hasta el 6 de mayo y fueron esas demoras terminaron por definir la salida del titular de la Anses, Alejandro Vanoli. Todavía hay posibles beneficiarios que siguen siendo rechazados por el sistema de Anses.

Pero el declive de la gestión de Vanoli comenzó con las aglomeraciones de jubilados en plena cuarentena para cobrar. En ese momento, no faltó quien hiciera notar que el ex titular del Banco Central no había tomado los recaudos del caso.

Se estima que lo cobrarán unos 8 millones de personas. Entre quienes cumplen los requisitos y tienen problemas para registrarse, hay además una mayoría de mujeres en situación de vulnerabilidad, como migrantes y empleadas domésticas en la informalidad.

“Queremos un sistema más ágil”, aseguraron desde la Casa Rosada. El problema radica en la actualización de los datos. Las diferencias entre las bases oficiales son las que generan el rechazo y como se trata de ingresos familiares, si hubo separaciones, o cambios de domicilio, tienen que estar registrados. Si finalizó una convivencia, se puede declarar a través de un formulario especial.

Según los cálculos oficiales, la ayuda para quienes perdieron sus ingresos podría extenderse en caso de que se siga prolongando el aislamiento social obligatorio en los próximos meses.

En la Argentina, el 70% de las trabajadoras de casas particulares está en negro, por lo que deberían percibir el IFE si son el sostén familiar.

Sin embargo, son muchas las que señalan que fueron rechazadas y no pueden actualizar los datos. Para eso Anses habilitó el 22 de este mes un cronograma que permite, por terminación de DNI, ingresar a la página para hacer las correciones. También la línea 130 está habilitada para consultas.

En el caso de las mujeres migrantes, una nota de Ludmila García, trabajadora de casa particular en La Izquierda Diario, explica que problemas en el cruce de información entre Migraciones y Anses.

"El problema dicen que es porque migraciones no actualiza los datos, pero mi entrada al país figura en el DNI, no entiendo porqué necesitan investigar por medio de migraciones", detalla sobre los casos de otras mujeres provenientes del exterior pero con residencia.

Para realizar los cambios, el cronograma para los próximos días es el siguiente. Ya pasó el turno para los documentos terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 2: martes 28 y miércoles 29 de abril·

DNI terminados en 3: jueves 30 de abril y lunes 4 de mayo·

DNI terminados en 4: martes 5 y miércoles 6 de mayo·

DNI terminados en 5: jueves 7 y viernes 8 de mayo·

DNI terminados en 6: lunes 11 y martes 12 de mayo·

DNI terminados en 7: miércoles 13 y jueves 14 de mayo·

DNI terminados en 8: viernes 15 y lunes 18 de mayo·

DNI terminados en 9: martes 19 y miércoles 20 de mayo.



(*) Periodista. Editora de Economía y 50y50 de Diario Perfil.